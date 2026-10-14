Vượt núi cao suối sâu đưa các liệt sỹ về an nghỉ

Sau khi nhận được thông tin người dân cung cấp và qua kiểm tra, đối chiếu, xác minh hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, xác định tọa độ, ngày 14/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương xã Phước Hà đã khảo sát thực địa; đồng thời tổ chức cất bốc, quy tập 3 mộ liệt sỹ tại khu vực Láng Tranh thuộc Xã Giá (cũ) nay là thôn Là A, xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa); là căn cứ cách mạng, nơi Hậu cần tỉnh đội đóng quân và sản xuất lương thực cung cấp cho cách mạng.

Theo thông tin từ ông Phan Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng chính sách xã Phước Hà, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xã Phước Hà là nơi trú quân, xây dựng kho tàng, trạm quân y và đường vận chuyển chiến lược của lực lượng vũ trang địa phương cũng như quân chủ lực, có khu sản xuất lương thực để phục vụ chiến đấu.

Trong thời gian qua, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” với quyết tâm cao, sự đồng lòng của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã nhận được các thông tin quan trọng về phần mộ liệt sỹ, trong đó có vị trí chôn cất của 3 liệt sỹ ở khu vực Láng Tranh.

Do đường đến khu vực Láng Tranh khá hiểm trở, đường đồi núi, vượt các con suối nước chạy xiết nên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa đã phải lên trước, ngủ lại rừng núi để khảo sát, xác định vị trí, tọa độ chính xác, sau đó mới lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng, máy móc, phương tiện và các nhu yếu phẩm để lên núi tiến hành cất bốc, quy tập.

5 giờ sáng, toàn đội đã gấp rút lên đường. Chỉ đi xe máy được một đoạn, cả đoàn sau đó đi bộ lên núi. Gặp suối lớn, các chiến sỹ tổ chức căng dây bắc cầu tạm để qua.

Chiến sỹ trẻ Nguyễn Hải Minh, Tổ 2 - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa, cho biết dù khó khăn đến mấy, anh em trong đội luôn đoàn kết, quyết tâm tìm và đưa bằng được hài cốt liệt sỹ về.

Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, đoàn đã đến vị trí tập kết. Tại khu vực Láng Tranh, 3 phần mộ (chưa xác định danh tính) nằm tại một điểm, sát nhau ấm tình đồng đội như thời còn chiến đấu.

Trong thời khắc trang nghiêm, linh thiêng và đầy xúc động ở khu rừng hẻo lánh, các chiến sỹ đã tổ chức dâng hương và triển khai công tác quy tập.

Các chiến sỹ thực hiện rất cẩn trọng, tỉ mỉ đếm đặt chính xác vị trí xương cốt, di vật; đồng thời lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định AND để xác định danh tính.

Thượng tá Phạm Văn Dưỡng cho biết người cung cấp thông tin về 3 phần mộ nằm tại khu rừng Láng Tranh là ông Tâu Xá Va, còn có tên khác là Đá Mài Thà (sinh 1/1/1964, ở thôn Giá, xã Phước Hà), đã mất cách đây 8 năm.

Ông là người trực tiếp chôn cất 3 chiến sỹ đã hy sinh trong ngày bị máy bay Mỹ thả bom liên tục ở khu vực này. Giờ đây những hố bom vẫn còn hiện rõ.

Theo thông tin ban đầu, có 2 chiến sỹ là người Raglai, 1 chiến sỹ quê ở thành phố Hải Phòng, thuộc Tiểu đoàn 610.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa cho biết Đội đã đưa các hài cốt liệt sỹ xuống núi và bàn giao địa phương tiếp nhận, sau đó quàn tại Nghĩa trang liệt sỹ Ninh Thuận để tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm” của tỉnh./.

Khánh Hòa: Băng rừng, vượt núi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Những ngày qua, giữa cái nóng gay gắt của vùng đất Ninh Thuận cũ, các chiến sỹ vẫn miệt mài đi tìm hài cốt liệt sỹ, bất chấp đường lên khu căn cứ cách mạng CK35 rất khó khăn và nguy hiểm.