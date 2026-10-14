Hải Phòng: Nổ lớn khiến một người tử vong tại chỗ

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/10, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà dân ở thôn Đoàn Kết, xã An Trường, thành phố Hải Phòng, khiến một người tử vong tại chỗ.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ nổ, các lực lượng chức năng đang khẩn trương phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh V.V.V (40 tuổi), sống một mình trong căn nhà cấp bốn. Vụ nổ khiến mái tôn của ngôi nhà bị thổi bay, nhiều nhà dân đối diện bị vỡ kính, bung cửa.

Ông N.V.H, một người dân ở nhà đối diện, cho biết nghe tiếng nổ lớn, người thân và hàng xóm tiếp cận hiện trường, phát hiện anh V.V.V đã tử vong trong đống đổ nát. Tường gạch đổ vỡ, mái tôn bị sập. Trong đống đổ nát có thêm các xác giấy màu đỏ như xác pháo. Bên cạnh là chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

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