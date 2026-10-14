Cà Mau: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sản xuất, buôn bán phân bón giả

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Chọn (sinh năm 1980, ngụ Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.”

Trước đó, vào sáng ngày 8/10, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã bắt quả tang đối tượng Hứa Văn Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hóa và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (địa chỉ tại Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau).

Làm việc với cơ quan công an, Hứa Văn Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào, vợ Chọn, làm người đại diện pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời, con ruột Chọn, làm người đại diện pháp luật).

Mặc dù cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón, Chọn vẫn tổ chức sản xuất phân bón từ các nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Sau đó, đối tượng thiết kế bao bì, tem nhãn giả mạo các thương hiệu phân bón nổi tiếng trên thị trường để bán ra tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 107 bao phân bón giả với tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ, 1.624 bao nguyên liệu với tổng trọng lượng hơn 81 tấn cùng 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau.

Tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 191 bao phân bón giả.

Quá trình điều tra xác định, Hứa Văn Chọn đã tổ chức hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả từ năm 2023 đến nay với số lượng bán ra thị trường rất lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong 10 ngày trước khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang (từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026), Hứa Văn Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón giả với tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về số tiền hơn 627 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả Các đối tượng nhập khẩu phân bón có giá thành thấp hơn từ các nước sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ nhằm hưởng chêch lệch giá.