Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược.

Chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước lần thứ 5./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.