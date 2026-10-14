Khởi tố Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty may Hưng Long II

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (sinh năm 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (sinh năm 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II (địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Buôn lậu,” quy định tại khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng hoạt động gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Công ty cổ phần may Hưng Long II phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư gồm vải và bông. Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, các đối tượng đã tự ý tiêu thụ nội địa số nguyên phụ liệu này mà không khai báo, kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đến nay xác định là trên 774 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Xử phạt 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 900 tỷ đồng qua biên giới 12 bị cáo bị xét xử nằm trong đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.