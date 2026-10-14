Đà Nẵng gỡ vướng mắc, khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn từ thị trường tiêu thụ và thời tiết phức tạp, thành phố Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trọn năm từ 11% đến 11,22% theo kịch bản đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong quý 4/2026 tổ chức ngày 14/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, ưu tiên những nhiệm vụ cấp bách, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 2027.

Trước hết, thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm tư duy chiến lược và phương thức quản trị; đồng thời có tư duy đổi mới, khác biệt, đột phá để tạo chuyển biến thực chất trong hành động và kết quả. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy phát triển, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, tôi cho rằng đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, trước hết là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và người đứng đầu các sở, ngành, phải thực sự có tư duy đổi mới, khác biệt, đột phá; dám nghĩ khác, làm khác trên cơ sở đúng quy định, dám đề xuất, dám quyết định và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động nhận diện cơ hội, lựa chọn đúng những lĩnh vực ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các động lực tăng trưởng mới, thay vì phân tán nguồn lực, triển khai dàn trải. Đà Nẵng muốn phát triển nhanh hơn, tạo được vị thế khác biệt thì trước hết tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và cách tổ chức thực hiện phải khác biệt, đi trước và hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung cao nhất thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị nền tảng phát triển cho năm 2027. Trước hết, Ủy ban Nhân dân thành phố cần tập trung cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Theo đó, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP quý 4 đạt mức cao nhất theo kịch bản, hướng tới 13,6%, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

Thành phố cần rà soát từng chỉ tiêu, nhất là 5 chỉ tiêu có nguy cơ không đạt; xác định rõ nguyên nhân, dư địa và giải pháp cụ thể; tập trung hỗ trợ những ngành, lĩnh vực còn khả năng tạo thêm tăng trưởng, những doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất và những dự án có thể sớm hoàn thành, đưa vào khai thác. Đồng thời, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, tạo nguồn lực cho năm 2027.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và khơi thông nguồn lực phát triển; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; tập trung xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục đầu tư, đôn đốc tiến độ từng công trình, dự án trọng điểm... Thành phố cũng cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, thị trường, lao động; giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thành phố khẩn trương chuẩn bị các điều kiện và động lực phát triển cho năm 2027. Cụ thể, thành phố tập trung hoàn thiện Quy hoạch chung thành phố, điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch liên quan; rà soát tiến độ 34 dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, xác định rõ những dự án đủ điều kiện khởi công trong năm 2027, ưu tiên các công trình hạ tầng chiến lược có tác động lan tỏa lớn.

Thành phố đẩy nhanh triển khai Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ chế, chính sách đặc thù. Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn; hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Thành phố không chỉ dừng ở đề án, chủ trương hay kế hoạch mà phải xác định rõ nguồn lực, tiến độ và sản phẩm cụ thể.

Mặt khác, thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố tập trung giải quyết những khó khăn sau sắp xếp, nhất là phân cấp, phân quyền, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của cấp xã.

Đặc biệt, thành phố khẩn trương xử lý nhà, đất dôi dư theo Công điện số 68 của Thủ tướng Chính phủ; đưa ngay những cơ sở đủ điều kiện vào khai thác, sử dụng hiệu quả, hoàn thành việc xử lý trong năm 2026. Thành phố cũng cần đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý hồ sơ tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, ngay sau cuộc làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố phải cụ thể hóa các nội dung kết luận thành kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm và đồng chí phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Nhằm tập trung cao độ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đặc biệt là phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% đến 11,22% (quý 4 đạt từ 12,8% đến 13,6%) và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31/01/2027, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề ra các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, thành phố chuyển mạnh sang điều hành tăng trưởng chi tiết theo từng ngành kinh tế cấp I, giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu từng sở, ngành và lấy kết quả thực hiện kịch bản hằng quý làm thước đo đánh giá, xếp loại cán bộ. Song song với đó, thành phố xác định giải pháp cốt lõi là khơi thông dòng vốn cho sản xuất và đầu tư bằng việc chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đăng ký sang đưa vốn vào thực hiện thực tế.

Thành phố sẽ công khai danh mục dự án đủ điều kiện pháp lý để kết nối tín dụng, ưu tiên nguồn vốn cho nhà ở xã hội, công nghiệp công nghệ cao và các dự án đã tháo gỡ vướng mắc, đồng thời bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Để chủ động ứng phó với giai đoạn thành phố không còn tự cân đối ngân sách, thành phố giữ vững nghiêm ngặt kỷ luật tài khóa, tuyệt đối không dùng nguồn thu không thường xuyên cho chi thường xuyên, xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính còn nợ, khai thác hiệu quả nhà đất dôi dư và mở rộng huy động vốn ngoài ngân sách qua Trung tâm tài chính quốc tế cũng như phương thức PPP.

Thành phố cũng tạo bước chuyển biến căn bản trong phương thức chỉ đạo từ "ban hành quyết định" sang "đưa vào sử dụng," lấy số dự án tái khởi động, số công trình hoàn thành và khối lượng giải ngân thực tế làm thước đo hiệu quả công việc. Cuối cùng, Đà Nẵng tích cực chuẩn bị các điều kiện nền tảng cho giai đoạn phát triển 2027-2030 thông qua việc hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng năng lượng cho Khu thương mại tự do và các khu công nghiệp, đồng thời xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và kinh tế đêm.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Theo báo cáo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,31% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 9/34 địa phương và thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Song song với phát triển kinh tế, thành phố đã tập trung xử lý 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng (đạt 97,6%) theo Kết luận số 77-KL/TW. Các động lực tăng trưởng mới như Khu thương mại tự do (FTZ), Trung tâm tài chính quốc tế và các khu công nghiệp thế hệ mới bước đầu chuyển từ khâu cơ chế sang khởi động các dự án cụ thể.

Dù đạt kết quả tích cực, mức tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 0,24 điểm phần trăm so với kịch bản 10,55%. Nhìn nhận thẳng thắn các hạn chế, thành phố chỉ ra 13/20 ngành kinh tế cấp I chưa đạt kịch bản, nhất là khai khoáng, điện, cấp nước, chế biến, chế tạo; khả năng tiêu thụ thấp hơn sản xuất; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng. Sản xuất công nghiệp thiếu doanh nghiệp đầu chuỗi, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng thấp (mới đạt 4,45%), giải phóng mặt bằng còn vướng mắc và chi phí nguyên vật liệu tăng cao gây áp lực lên ngành xây dựng trong mùa mưa bão./.

Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/1/2027 Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu giải ngân 98% vốn đầu tư công vào cuối năm 2026 và hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31/1/2027, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.