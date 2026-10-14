Ngành hàng xa xỉ châu Âu giảm mạnh do ảnh hưởng từ Trung Quốc

10 công ty hàng đầu châu Âu trong chỉ số STOXX Europe Luxury 10 đã mất khoảng 350 tỷ USD vốn hóa thị trường kể từ đầu năm 2026, khi hy vọng về sự phục hồi của ngành hàng xa xỉ đã tan biến và sự yếu kém của động lực tăng trưởng chính là Trung Quốc vẫn tiếp diễn.

4 tập đoàn lớn nhất châu Âu gồm LVMH, Hermes, Kering (chủ sở hữu hãng Gucci) và Richemont - chứng kiến tổng giá trị vốn hóa giảm gần 50% kể từ năm 2024.

Trong số này, Tập đoàn thời trang khổng lồ LVMH của Pháp công bố doanh thu quý 3/2026 thấp hơn dự kiến ở mảng thời trang và đồ da.

LVMH là công ty sở hữu các thương hiệu thời trang và đồ da Louis Vuitton và Dior, các nhà sản xuất trang sức Tiffany và Bulgari, cùng các thương hiệu rượu mạnh Moet và Hennessy. Giá cổ phiếu của LVMH đã giảm hơn 40% trong năm nay. Hãng này hoạt động kém hiệu quả hơn so với các đối thủ trong ngành hàng xa xỉ.

Thị trường châu Á rộng lớn, từng là động lực thúc đẩy tăng trưởng chi tiêu hàng xa xỉ toàn cầu, trong đó Trung Quốc là trọng tâm chính, đã mất dần vị thế trong bối cảnh kinh tế khó khăn hơn./.

Ngành hàng xa xỉ kỳ vọng vào sự bùng nổ chi tiêu của giới thượng lưu Mỹ Mối tương quan giữa "hiệu ứng tài sản" và chi tiêu xa xỉ đang trở nên rõ nét hơn, trong bối cảnh những lo ngại về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump dần lắng xuống.