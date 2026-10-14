Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực phát triển

Trong hai ngày 13-14/10 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Phạm Đức Ấn dẫn đầu đã tham gia các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hội nghị năm nay diễn ra từ ngày 12-18/10, quy tụ các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và đại diện của 191 thành viên.

Sự kiện đánh dấu mốc lần đầu tiên sau 35 năm hội nghị được tổ chức trở lại tại Bangkok, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của khu vực châu Á trong nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu.

Tham dự cuộc họp bàn tròn giữa Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva với các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng các đại biểu đã trao đổi về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, tác động từ biến động địa chính trị, thương mại, năng lượng và những chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế.

Hội nghị nhấn mạnh 4 thông điệp chính gồm kinh tế toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu nhưng phục hồi không đồng đều; các nền kinh tế dễ bị tổn thương đối mặt với nhiều thách thức; chi phí vay nợ của các chính phủ gia tăng; và áp lực nợ công toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố dư địa tài khóa.

Trước những thách thức này, hội nghị đề cao tầm quan trọng của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố dư địa chính sách, đẩy mạnh cải cách cơ cấu, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tăng cường hợp tác đa phương nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Các Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN đánh giá cao vai trò của IMF trong giám sát kinh tế, tư vấn chính sách và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước thành viên; đồng thời đề nghị IMF tăng cường phân tích tác động lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra khuyến nghị phù hợp với điều kiện từng quốc gia.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng đề cao tính bổ trợ giữa các cơ chế hợp tác tài chính toàn cầu và khu vực, trong đó có Sáng kiến Đa phương hóa Chiang Mai (CMIM) và Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), cũng như vai trò của hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, chuyển đổi số, an ninh mạng và quản trị rủi ro.

Tiếp nối các trao đổi về triển vọng và khả năng chống chịu của kinh tế khu vực, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã tham dự Hội nghị chung lần thứ 57 của Nhóm nước Đông Nam Á tại IMF và WB (SEAVG). Chương trình tập trung vào cải cách hoạt động của hai tổ chức và nâng cao hiệu quả hỗ trợ các nước thành viên.

IMF chú trọng giám sát kinh tế vĩ mô, tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và cải cách quản trị, hạn ngạch; trong khi WB ưu tiên huy động nguồn lực, thúc đẩy đầu tư tư nhân, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững. Sự tham gia của Việt Nam góp phần tăng cường tiếng nói trong hợp tác đa phương và củng cố quan hệ với IMF, WB.

Trao đổi với ông Krishna Srinivasan, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của IMF, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã đề cập đến triển vọng kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam, cùng những thách thức trong điều hành chính sách.

Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của IMF và mong muốn đẩy mạnh đối thoại chính sách, hỗ trợ kỹ thuật.

Trong hợp tác ngân hàng trung ương, cuộc gặp với ông Chia Der Jiun, Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), là dịp rà soát các nội dung hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa Ngân hàng Nhà nước và MAS, nhất là kết nối thanh toán xuyên biên giới, phát triển ngân hàng số, ứng dụng công nghệ tài chính và thúc đẩy tài chính toàn diện.

Thống đốc Phạm Đức Ấn bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp triển khai các sáng kiến trong khuôn khổ song phương và ASEAN, qua đó nâng cao tiện ích dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp nối các hoạt động trao đổi song phương, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã có cuộc gặp với ông Emmanuel Moulin, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, tập trung chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng và quản lý các rủi ro tài chính mới. Cuộc gặp cũng đề cập đến những xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số, công nghệ tài chính, đổi mới hạ tầng thanh toán và triển vọng tăng cường hợp tác nghiệp vụ giữa hai ngân hàng trung ương.

Bên cạnh hợp tác chính sách, huy động nguồn lực cho khu vực tư nhân cũng là trọng tâm trong cuộc gặp với ông Sarvesh Suri, Phó Chủ tịch Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thống đốc Phạm Đức Ấn ghi nhận đóng góp của IFC đối với phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam và đề nghị tiếp tục hỗ trợ huy động vốn dài hạn, nâng cao năng lực các định chế tài chính, thúc đẩy đầu tư vào sản xuất, nông nghiệp, tài chính toàn diện và cơ sở hạ tầng, đồng thời trao đổi các giải pháp thu hút nguồn vốn quốc tế, mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân.

Cùng định hướng mở rộng nguồn lực cho phát triển, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã trao đổi với ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tập trung vào triển vọng hợp tác trong phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển khu vực tư nhân.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phạm Việt Hùng về các giải pháp thúc đẩy hợp tác tài chính-ngân hàng giữa hai nước, hỗ trợ hoạt động của các ngân hàng Thái Lan tại Việt Nam.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và Đại sứ quán để kịp thời tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội hợp tác và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, tài chính Việt Nam-Thái Lan.

Từ đối thoại chính sách đa phương đến các cuộc tiếp xúc song phương, chương trình công tác tại Hội nghị Thường niên IMF-WB năm 2026 tiếp tục củng cố quan hệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng trung ương đối tác, tạo thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam./.

Ngân hàng Nhà nước đặt nhiều yêu cầu khi ngân hàng ứng dụng AI Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về an toàn, quản lý rủi ro và quyền lợi khách hàng khi ứng dụng AI trong ngành ngân hàng có hiệu lực từ 15/11/2026.