Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 6-8 tỷ USD vốn FDI giai đoạn 2026-2030

Nghệ An đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 thu hút khoảng 6-8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký; trong đó, vốn thực hiện đạt khoảng 5-6,5 tỷ USD.

Tỉnh định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao, ưu tiên công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với khu vực kinh tế trong nước.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An phấn đấu thu hút bình quân từ 1,2-1,6 tỷ USD vốn đăng ký và từ 1-1,3 tỷ USD vốn thực hiện mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Trong tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút mới, tỉnh đặt mục tiêu 70% đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và năng lực quản trị hiện đại.

Nghệ An định hướng thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư có năng lực triển khai những dự án quy mô lớn, trọng điểm, công nghệ cao và thân thiện với môi trường; từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng có giá trị gia tăng, tham gia sâu vào thị trường khu vực và toàn cầu. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp đặt trụ sở, thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

Cùng với thu hút vốn, Nghệ An chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đưa tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt khoảng 80%; tăng tỷ lệ lao động trong nước đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế, vận hành và tham gia chuỗi cung ứng trong các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đến năm 2030, Nghệ An hướng tới nhóm địa phương dẫn đầu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đến năm 2045, tỉnh phấn đấu phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiệu quả, bền vững, gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế tư nhân; từng bước đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tỉnh tập trung ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Một trong những giải pháp quan trọng là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh chú trọng đổi mới giáo dục, đào tạo kỹ năng trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, dữ liệu, tự động hóa và logistics; tăng cường kết nối cung cầu lao động, đồng thời rà soát, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Nghệ An cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp; nâng cao chất lượng quy hoạch, gắn phát triển công nghiệp với đô thị, nhà ở và hạ tầng xã hội.

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông chiến lược, đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam và các khu, cụm công nghiệp; xây dựng bản đồ số, cập nhật dữ liệu đất đai, rà soát quỹ đất sạch để chủ động đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Trong định hướng thu hút đầu tư, tỉnh chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn, ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, thiết bị số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và logistics hiện đại. Các lĩnh vực này được định hướng gắn với những khu kinh tế, khu công nghiệp như VSIP, WHA, Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.

Bên cạnh đó, tỉnh thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.

Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương Bắc Trung Bộ và đối tác quốc tế; chủ động kết nối cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để vận động các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư lớn, quảng bá tiềm năng và lợi thế của Nghệ An./.

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