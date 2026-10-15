Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ và Lam Kinh trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 15/10, Ban quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo nội dung thông báo, trong 2 ngày 23-24/11, tất cả du khách tới tham quan tại Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ (xã Tây Đô) và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn) sẽ được miễn toàn bộ vé vào cửa.

Dịp này, Ban quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết Thành Nhà Hồ và Lam Kinh là hai di tích lịch sử và văn hóa đặc biệt quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, đại diện cho hai triều đại lớn trong lịch sử Việt Nam là triều Hồ và triều Hậu Lê.

Ban Quản lý đang chủ động chỉnh trang, làm mới cảnh quan, bố trí nhân lực hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, dâng hương, chiêm bái.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 15,9 triệu lượt khách, đạt 94,9% kế hoạch năm; tổng thu đạt khoảng 42,84 nghìn tỷ đồng.

Sau cao điểm du lịch Hè, Thanh Hóa vẫn còn dư địa lớn để khai thác các dòng khách du lịch văn hóa, sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng ngắn ngày và khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo).

Các điểm đến như Pù Luông, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, FLC Sầm Sơn, Lamori Resort & Spa... kết hợp cùng chuỗi sự kiện văn hóa-du lịch mùa Thu-Đông 2026 sẽ là điểm cộng thu hút khách đến với Thanh Hóa.

Hoạt động miễn vé tham quan cho du khách vào các dịp lễ lớn của đất nước và các sự kiện văn hóa quan trọng của Ban quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ là cơ hội kích cầu điểm đến; đồng thời là dịp thu hút du khách, kết nối di sản và quảng bá du lịch xứ Thanh./.

Lễ hội Lam Kinh 2026: Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại Tại lễ hội năm nay, lần đầu tiên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số trong 3 ngày.