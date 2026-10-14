Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô” chính thức khai mạc tại Rạp Công Nhân, 42 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc các loại hình: Tuồng, Chèo, Cải lương, Kịch nói, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh, đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh. Các tác phẩm tham dự Liên hoan có chủ đề, tư tưởng và nội dung phản ánh sinh động đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan cho hay đây là một sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật sân khấu, tạo ra không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp thiết thực cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ trong và ngoài thành phố.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đây cũng là dịp đội ngũ những người làm nghệ thuật cùng nhìn nhận, đánh giá và tìm ra những hướng đi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ mới.

“Với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự sáng tạo không ngừng nghỉ và trách nhiệm với nghề, các tác phẩm, vở diễn tham gia Liên hoan năm nay sẽ mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, những bài học nhân văn sâu sắc và góc nhìn đa chiều về cuộc sống hôm nay,” Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho rằng Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô, góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội; đồng thời khẳng định những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội trong hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo ông Phạm Tuấn Long, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của con người Việt Nam. Đây chính là định hướng lớn để Hà Nội tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Phát triển văn hóa Thủ đô được đặt trong định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. “Văn hiến” để trân trọng và tiếp nối cội nguồn. “Bản sắc” để Hà Nội luôn có một diện mạo riêng. “Sáng tạo” để những giá trị truyền thống tiếp tục được làm mới trong đời sống đương đại. “Hội nhập” để văn hóa Hà Nội đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Và “Kết nối” để những giá trị văn hóa được chia sẻ, lan tỏa và cùng phát triển.

“Đó cũng là hướng đi để nghệ thuật sân khấu không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật và phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, mà còn từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc, có thương hiệu, có khả năng thu hút công chúng và du khách, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô,” ông Phạm Tuấn Long khẳng định.

Một số tiết mục trong đêm khai mạc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn “Ai là cha tôi” được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan. Từ ngày 15/10 đến ngày 22/10, vào các khung giờ 9h00, 14h00 và 19h30 tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tác phẩm tham gia Liên hoan sẽ được giới thiệu đến khán giả.

Một trong những điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu. Từ ngày 13/10, Ban Tổ chức đã triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn tới khán giả Thủ đô.

Đông đảo người dân đã xếp hàng nhận vé, trong đó có nhiều khán giả trẻ. Sự hưởng ứng của công chúng là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu vẫn được duy trì và có thêm cơ hội tiếp cận những thế hệ khán giả mới./.

Ngày Sân khấu Việt Nam: Giữ mạch nguồn truyền thống, khơi sức sáng tạo Giỗ Tổ ngành Sân khấu là dịp giới nghệ sỹ tưởng nhớ các bậc tiền nhân, gìn giữ những giá trị truyền thống và cùng hướng tới những cách làm mới để sân khấu tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham dự Liên hoan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)