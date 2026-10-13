Tùng Dương rủ Hòa Minzy làm mới ‘Bắc Bling’ trong concert 'Bay về phía Mặt Trời"

Với chủ đề “Bay về phía Mặt Trời,” live concert của Tùng Dương sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sỹ.

Tùng Dương cùng êkip hé lộ những điểm nhấn trong dàn dựng sân khấu và danh sách nghệ sỹ khách mời, hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu, kết nối những giá trị cội nguồn với tinh thần sáng tạo đương đại.

Khác với những đêm nhạc trước đây diễn ra trong không gian nhà hát, “Bay về phía Mặt Trời” diễn ra tại địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn khán giả. Lựa chọn này không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức và dàn dựng mà còn thể hiện quyết tâm chinh phục những giới hạn mới của nam ca sỹ, người vốn được biết đến với tinh thần không ngừng tìm tòi, thử nghiệm trong âm nhạc.

Sân khấu chương trình có chiều ngang lên tới 90m, với sự tham gia của gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc trong đó có nhiều hit ở các thể loại.

Điểm đáng chú ý là xuyên suốt chương trình, múa đương đại sẽ không chỉ đóng vai trò minh họa mà còn được sử dụng như một ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Theo đó, gần 100 vũ công đương đại sẽ tham gia các màn trình diễn được dàn dựng công phu, tạo thêm điểm nhấn cho từng tiết mục. Sự kết hợp giữa âm nhạc và múa đương đại cũng là cách Tùng Dương làm mới sân khấu để những màn trình diễn không chỉ cuốn hút về hình ảnh mà còn góp phần tôn lên cảm xúc và tinh thần của mỗi ca khúc.

Theo Tùng Dương chia sẻ, Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc “Cội nguồn-Di sản,” hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam.

Cùng quê hương Bắc Ninh, cả Tùng Dương và Hòa Minzy đều có chung sự quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù mỗi người lựa chọn một cách thể hiện khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo dấu ấn bằng những sản phẩm đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả trẻ, thì Tùng Dương lại có thế mạnh trong việc khai thác chiều sâu cảm xúc và mở rộng giới hạn biểu đạt của âm nhạc. Sự gặp gỡ giữa hai cá tính vì thế hứa hẹn mang đến một sắc thái riêng cho chương “Cội nguồn-Di sản.”

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D là hai nghệ sỹ khách mời đã được công bố trước đó. Mỗi người sở hữu một cá tính âm nhạc riêng, góp phần mở rộng phổ màu của chương trình.

Trong đó, Phùng Khánh Linh được biết đến với phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và tinh thần sáng tạo cá nhân. Còn GREY D đại diện cho lớp nghệ sỹ trẻ với tư duy âm nhạc mang hơi thở đương đại. Sự xuất hiện của hai nghệ sỹ bên cạnh Tùng Dương cho thấy mong muốn tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, thay vì giới hạn chương trình trong một dòng chảy âm nhạc duy nhất./.

Ca sỹ Hòa Minzy: Tự hào được kể câu chuyện về hình hài đất nước bằng âm nhạc Tại đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc,” ca sỹ Hòa Minzy sẽ trình diễn tiết mục cùng 500 diễn viên múa – đây là sự dàn dựng công phu hiếm có cho một tiết mục đơn ca.