Số hóa 28 di tích Hà Nội, mở thêm cánh cửa khám phá di sản Thủ đô

Ngày 18/10 tới đây, nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” sẽ chính thức ra mắt tại đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

Với bản đồ tương tác và mã QR tại di tích, nền tảng cho phép người dân, du khách và học sinh, sinh viên chủ động khám phá các di tích của Thủ đô, đồng thời tiếp cận kho tư liệu khoa học được hệ thống hóa.

Đây là kết quả của dự án phát huy giá trị di sản do Quỹ Équipe France của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ thông qua Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp và Tổ chức Đại học Pháp ngữ.

Trong khoảng một năm, nhóm nghiên cứu khảo sát hơn 100 di tích, lựa chọn 28 điểm tiêu biểu và xây dựng hồ sơ riêng cho từng di tích, gồm mô tả khoa học, hình ảnh xưa và nay, video, tư liệu văn bia, văn bản Hán Nôm, bản vẽ kiến trúc và tài liệu tham khảo.

Khối tư liệu này được đưa lên một nền tảng thống nhất, giúp việc tiếp cận di sản thuận tiện hơn, đồng thời tạo nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu và giáo dục.

Hành trình khám phá di sản độc đáo của phố cổ Hà Nội trong bản đồ giới thiệu hành trình trải nghiệm của Dự án hồi tháng 12/2025. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Nền tảng tổ chức nội dung thành bốn hành trình: Thăng Long Tứ trấn; các đền thờ Mẫu; đình thờ tổ nghề; chùa Hà Nội. Các điểm đến phản ánh nhiều lớp di sản của Thủ đô, từ tín ngưỡng dân gian, kiến trúc tôn giáo đến dấu ấn phường nghề trong khu phố cổ.

Điểm đáng chú ý của dự án là di sản không chỉ được giới thiệu như điểm tham quan, mà còn trở thành nguồn tư liệu có thể sử dụng trong hoạt động học tập, nghiên cứu và kết nối cộng đồng. Các trường học có thể đưa hành trình vào hoạt động ngoại khóa; du khách tự khám phá di tích qua bản đồ và mã QR; giới nghiên cứu có thêm nguồn tư liệu được hệ thống hóa về văn bia, Hán Nôm và kiến trúc.

Dự án từng giới thiệu bốn hành trình thử nghiệm tại đền Quán Thánh vào ngày 3/12/2025. Lễ ra mắt lần này đánh dấu bước chuyển từ các hành trình thử nghiệm sang nền tảng số thống nhất. Sau lễ ra mắt tại đình Kim Ngân, đại biểu dự kiến trải nghiệm hành trình đi bộ qua các phố Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào đến hồ Hoàn Kiếm.

Được triển khai trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Pháp, dự án góp phần kết nối nghiên cứu khoa học với ứng dụng công nghệ, đưa tư liệu di sản đến gần hơn với công chúng và mở rộng cách thức phát huy giá trị di sản Hà Nội trong đời sống đương đại.

Một góc phố cổ ưa thích của du khách quốc tế khi đến Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Sự kiện tổ chức nhân dịp Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, bà Éléonore Caroit, Đối tác quốc tế và Pháp kiều, Đại sứ quán Pháp - Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Khi di sản bước vào dòng chảy sáng tạo: Ai giữ quyền kể câu chuyện? Khi di sản bước vào công nghiệp văn hóa và không gian số, vấn đề đặt ra không còn là bảo tồn hay phát triển, mà là làm thế nào để cộng đồng vẫn giữ quyền kể, sáng tạo và hưởng lợi từ chính di sản đó.