VIB Privilege Banking đưa khách hàng nhìn lại câu chuyện mỹ thuật thời Đổi mới

Gần 40 năm sau Đổi mới, mỹ thuật Việt Nam nhìn lại một giai đoạn đã làm thay đổi không chỉ ngôn ngữ nghệ thuật, mà cả vị trí của người nghệ sĩ và đời sống mỹ thuật. Nhưng cuộc chuyển mình bắt đầu từ đâu?

Qua The Privilege Experience - Chapter II từ Ngân hàng Quốc Tế (VIB) với chủ đề Art Talk được tổ chức tại A&V Art Space - một không gian sưu tập nghệ thuật tư nhân tại Hà Nội, các khách hàng VIB Privilege Banking có cơ hội bước vào cuộc đối thoại cùng họa sỹ, nhà phê bình Nguyễn Quân và nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, để nhìn lại một trong những chuyển động quan trọng của mỹ thuật Việt Nam từ bên trong.

Một cuộc chuyển mình bắt đầu từ bên trong

Từ dấu mốc Đổi mới năm 1986, đời sống xã hội dần thay đổi, những giao lưu với thế giới bên ngoài trở nên rộng mở hơn, và nghệ thuật Việt Nam cũng bước vào một không gian mới. Những ảnh hưởng, xu hướng và ngôn ngữ nghệ thuật từ bên ngoài có thêm cơ hội được tiếp cận.

Trong cuộc trò chuyện về mỹ thuật thời Đổi mới trong The Privilege Experience - Chapter II chủ đề Art Talk do VIB tổ chức dành cho nhóm khách hàng VIB Privilege Banking đặc biệt yêu thích hội họa, họa sĩ - nhà phê bình Nguyễn Quân đã đặt trọng tâm vào chính động lực bên trong của người nghệ sĩ. Theo ông, những thay đổi trong mỹ thuật không thể chỉ được lý giải bởi chính sách hay sự giao lưu với bên ngoài; những nền tảng của Đổi mới đã được hình thành từ trước năm 1986, còn sự mở cửa là một điều kiện để những động lực ấy có cơ hội bộc lộ rõ hơn.

Đó có lẽ là điểm khiến câu chuyện về Đổi mới trở nên thú vị. Một cuộc chuyển mình của nghệ thuật không nhất thiết bắt đầu bằng việc người nghệ sĩ nhìn ra thế giới và tìm thấy một điều mới để mang về. Đôi khi, nó bắt đầu bằng một câu hỏi bên trong: “Tôi muốn nói điều gì bằng chính ngôn ngữ của mình?”. Và khi câu hỏi ấy xuất hiện, nghệ thuật bắt đầu thay đổi, người nghệ sĩ bắt đầu tìm kiếm tiếng nói riêng. Nếu có một chuyển động đáng chú ý trong mỹ thuật thời Đổi mới, đó là sự trở lại mạnh mẽ của cái tôi nghệ sỹ.

Tác phẩm "Đám cưới" của họa sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quân. (Ảnh: Vietnam+)

Nhưng tìm thấy tiếng nói riêng chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Theo họa sỹ, nhà phê bình Nguyễn Quân, nghệ thuật không có một bản đồ chỉ đường có sẵn. Người nghệ sỹ có thể bắt đầu một tác phẩm mà chưa biết chính xác mình sẽ đi đến đâu; họ thử nghiệm, rồi xóa đi, thay đổi, rồi làm lại.

Có khi một lựa chọn tưởng như rất nhỏ về màu sắc, đường nét hay chất liệu lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác. Vì thế, Đổi mới trong nghệ thuật không nhất thiết là khoảnh khắc một người nghệ sĩ tìm thấy cái mới, mà có thể là một quá trình dài của thử nghiệm, hoài nghi, khám phá và tự vượt qua chính mình.

Có lẽ bởi vậy mà nhìn lại mỹ thuật thời Đổi mới không chỉ là nhìn vào những tác phẩm được tạo ra trong một giai đoạn lịch sử. Đó còn là nhìn vào cách một thế hệ nghệ sĩ bắt đầu đặt lại những câu hỏi về bản thân, về nghệ thuật và về vị trí của mình trong đời sống, trên nền tảng những tìm tòi đã được tích lũy từ các thế hệ trước như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng hay Bùi Xuân Phái.

Và trong nghệ thuật, một tác phẩm chỉ thực sự bước vào đời sống nghệ thuật khi có triển lãm, có người xem, có nhà phê bình, có báo chí, có không gian để hiện diện và cả một thị trường để lưu chuyển. Nghệ thuật được tạo nên không chỉ bởi người nghệ sĩ, mà còn bởi những kết nối xung quanh tác phẩm.

Chính những kết nối ấy làm cho việc thưởng lãm nghệ thuật trở thành một trải nghiệm nhiều lớp hơn: từ nhìn một bức tranh, người xem có thể đi đến câu chuyện của người vẽ; từ câu chuyện của người vẽ, có thể hiểu thêm về thời đại và từ một thời đại, có thể nhìn lại cách con người thay đổi.

Từ xem tranh đến nhìn sâu hơn: Một đặc quyền mới của trải nghiệm nghệ thuật

Tháng 8/2026, The Privilege Experience mở đầu bằng The Collector - nhà sưu tập, VIB đưa nhóm khách hàng VIB Privilege Banking đam mê hội họa đến một không gian sưu tập nghệ thuật tại Hà Nội. Ở đó, câu chuyện không chỉ nằm trên bề mặt của những tác phẩm, mà mở rộng sang nguồn gốc, hành trình lưu giữ, chuyển giao và những câu chuyện lịch sử phía sau mỗi bức tranh.

Nếu Chapter I bắt đầu từ một tác phẩm và câu chuyện của người sưu tập, thì Chapter II đi thêm một bước, từ việc nhìn sâu vào một tác phẩm đến việc nhìn rộng ra một thời kỳ, từ thưởng lãm đến đối thoại về những ý niệm đã tạo nên sự chuyển mình của mỹ thuật Việt Nam.

Với The Privilege Experience - Chapter II chủ đề Art Talk, các khách hàng VIB Privilege Banking đã có cơ hội tham gia một cuộc trò chuyện sâu về chủ đề “Mỹ thuật thời Đổi mới: Một cuộc chuyển mình từ bên trong.” cùng họa sỹ, nhà phê bình Nguyễn Quân và nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng. Không có khoảng cách lớn giữa người nói và người nghe. Không có một bài giảng được đóng khung sẵn. Thay vào đó là một không gian để đặt câu hỏi, lắng nghe những cách nhìn khác nhau và để mỗi người tự hình thành một cách hiểu của riêng mình về một giai đoạn nghệ thuật.

Khách mời thảo luận tại The Privilege Experience – Chapter II

Đây cũng là tinh thần mà The Privilege Experience đang từng bước mở rộng: không chỉ đưa khách hàng đến gần hơn với những tác phẩm, mà tạo cơ hội để họ tiếp cận những người tạo nên nghệ thuật, những câu chuyện phía sau nghệ thuật và những tri thức giúp nhìn nghệ thuật sâu hơn, từ đó hình thành cộng đồng những người có chung mối quan tâm, gặp gỡ, trao đổi, kết nối và phát triển.

VIB Privilege Banking - từ đặc quyền tài chính đến những trải nghiệm được cá nhân hóa

The Privilege Experience là một phần trong hệ sinh thái VIB Privilege Banking được xây dựng trên ba giá trị Dynamic - Unique - Exclusive, với định hướng “Làm chủ thời cuộc.” VIB cho biết mô hình này kết hợp giải pháp tài chính, công nghệ và trải nghiệm để đồng hành với cách khách hàng vận hành tài sản, cuộc sống và những cơ hội riêng.

Dynamic thể hiện ở khả năng vận hành dòng tiền linh hoạt, từ quản trị dòng tiền, tích lũy đến đầu tư và các giải pháp tín dụng, giúp nguồn lực tài chính sẵn sàng trước những nhu cầu và cơ hội khác nhau. Unique được xây dựng trên nền tảng cá nhân hóa, kết hợp công nghệ và sự đồng hành của đội ngũ Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên.

Trên MyVIB, Ownrora ứng dụng AI để hỗ trợ khách hàng tham khảo các nhu cầu về dòng tiền và phân bổ tài sản theo từng hành trình. Và Exclusive được mở rộng từ những quyền lợi hữu hình sang những trải nghiệm được thiết kế theo mối quan tâm riêng - nơi khách hàng không chỉ nhận thêm đặc quyền, mà còn có cơ hội tiếp cận những không gian, kiến thức và trải nghiệm được tuyển chọn riêng.

Nếu ở Chapter I, đặc quyền được thể hiện qua cơ hội bước vào một không gian sưu tập không dành cho số đông và lắng nghe câu chuyện phía sau một tác phẩm mang dấu ấn lịch sử, thì ở Chapter II, đặc quyền ấy tiếp tục được mở rộng thành cơ hội bước vào một cuộc đối thoại sâu hơn về mỹ thuật Đổi mới. Đó cũng chính là cách VIB Privilege Banking đang định nghĩa lại trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên: không dừng ở việc có thêm quyền lợi, mà tạo thêm những cơ hội để mỗi người khám phá điều thực sự phù hợp với mình.

The Privilege Experience - Chapter II vì thế không chỉ là một buổi trò chuyện về nghệ thuật, mà là một lời mời bước chậm lại trước một giai đoạn lịch sử, để nhìn thấy phía sau những đổi thay của hội họa là một cuộc chuyển mình sâu hơn của tư duy và cá nhân. Đó cũng là dịp nhìn lại một khoảnh khắc con người bắt đầu có thêm khoảng không để tìm kiếm tiếng nói riêng, thử nghiệm những khả năng mới và đối thoại với chính những giới hạn của mình./.