Album “Arirang” của ban nhạc Hàn Quốc BTS vượt mốc 5 tỷ lượt nghe

Ngày 14/10, BigHit Music, công ty quản lý nhóm nhạc K-pop BTS thuộc tập đoàn HYBE Corporation, cho biết album phòng thu thứ 5 của nhóm mang tên “Arirang” đã vượt mốc 5 tỷ lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify, trở thành album phát hành trong năm 2026 có lượng nghe cao nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, “Arirang” hiện dẫn đầu bảng xếp hạng các album phát hành trong năm nay, bỏ xa album “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” của ca sỹ Mỹ Olivia Rodrigo, với khoảng 2 tỷ lượt phát.

Thành tích này cũng vượt lượng nghe của các album mới nhất của những ngôi sao nhạc pop quốc tế như Bruno Mars và Harry Styles.

Sức hút của “Arirang” không chỉ thể hiện qua tổng lượt nghe mà còn ở mức độ phổ biến của từng ca khúc. Bài hát chủ đề “Swim” đang tiến gần mốc 1 tỷ lượt phát, trong khi cả 14 ca khúc trong album đều vượt 200 triệu lượt.

Đáng chú ý, “No.29” - tác phẩm sử dụng âm thanh chuông thiêng của vua Seongdeok thuộc vương quốc Silla cổ đại - cũng đạt hơn 200 triệu lượt phát, cho thấy sự đón nhận của công chúng quốc tế đối với những chất liệu văn hóa truyền thống được thể hiện qua âm nhạc đương đại.

Phát hành ngày 20/3/2026, “Arirang” đánh dấu sự trở lại của BTS với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm gián đoạn để các thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Album nhanh chóng tạo sức hút trên toàn cầu, với tổng lượt phát các ca khúc vượt 110 triệu ngay trong ngày đầu tiên.

Không chỉ chinh phục khán giả trên các nền tảng trực tuyến, “Arirang” còn ghi dấu ấn tại thị trường Mỹ khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong ba tuần liên tiếp. Đây là album đầu tiên của một nhóm nhạc đạt thành tích này kể từ “Babel” của Mumford & Sons năm 2012.

Mang tên một làn điệu dân ca tiêu biểu của Hàn Quốc, “Arirang” gợi mở cách tiếp cận văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Thành công của album cho thấy những chất liệu gắn với lịch sử và bản sắc dân tộc vẫn có thể tìm được tiếng nói chung với công chúng toàn cầu khi được sáng tạo và thể hiện theo cách mới.

Với sức lan tỏa trên các nền tảng âm nhạc quốc tế, BTS tiếp tục khẳng định vị thế của K-pop, đồng thời góp phần đưa những giá trị văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu./.

BTS dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần thứ hai liên tiếp với album “Arirang” BTS giữ vị trí số 1 trên 3 bảng xếp hạng toàn cầu của nền tảng streaming âm nhạc này: Weekly Top Albums Global, Weekly Top Songs Global và Weekly Top Artists Global cho tuần từ ngày 27/3-2/4.