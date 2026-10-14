Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Thành Tuyên gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2026-2030."

Lễ hội Trung Thu quy mô lớn, độc đáo và khác biệt

Lễ hội Thành Tuyên là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, được hình thành từ thực tiễn đời sống văn hóa cộng đồng trong dịp Tết Trung Thu và không ngừng được bồi đắp qua quá trình sáng tạo của nhân dân.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Lễ hội đã từng bước khẳng định vai trò là một sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc truyền thống, phản ánh sinh động đời sống tinh thần, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc lễ hội Thành Tuyên 2026. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung ngày càng phong phú, Lễ hội Thành Tuyên đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, từng bước được định vị là một trong những Lễ hội Trung Thu quy mô lớn, độc đáo và khác biệt của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, công tác tổ chức và khai thác giá trị Lễ hội Thành Tuyên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Kết cấu hạ tầng phục vụ Lễ hội và du lịch còn thiếu đồng bộ; các sản phẩm du lịch, dịch vụ gắn với Lễ hội chưa đa dạng, chưa tạo được chuỗi giá trị có chiều sâu; việc khai thác, chuyển hóa các giá trị văn hóa của Lễ hội thành các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, tổ chức Lễ hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả liên kết vùng và hội nhập quốc tế trong phát triển du lịch, văn hóa đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành 'Lễ hội thông minh'

Trong giai đoạn hiện nay, Tuyên Quang đang đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đồng thời triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển văn hóa, con người và xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa.

Việc xây dựng và triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Thành Tuyên gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030” nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bền vững các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Lễ hội; nâng cao chất lượng tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển; gắn kết chặt chẽ giữa Lễ hội với phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức và quảng bá, từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành “Lễ hội thông minh."

Đề án đặt mục tiêu duy trì và phát triển Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch tiêu biểu, đặc trưng và riêng có của tỉnh Tuyên Quang, góp phần quảng bá hình ảnh miền đất, con người, bản sắc văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của Tuyên Quang, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành công nghiệp văn hóa; từng bước nâng tầm Lễ hội trở thành sự kiện văn hóa-du lịch có uy tín, thương hiệu trong nước và khu vực.

Các mô hình đèn Trung thu trình diễn tại lễ khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Lễ hội Thành Tuyên trở thành sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu có sức lan tỏa toàn quốc, từng bước xây dựng thương hiệu quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động nguồn lực.

100% mô hình tham gia Lễ hội bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa; phấn đấu 100% mô hình được gắn mã QR cung cấp thông tin, thuyết minh bằng tiếng Việt và tiếng Anh về nội dung, ý nghĩa của mô hình theo điều kiện thực tế; khuyến khích bổ sung ngôn ngữ khác phù hợp với thị trường khách.

100% mô hình tham gia diễn diễu được đăng ký, kiểm tra điều kiện an toàn và sử dụng nhận diện của Lễ hội theo đúng quy định quản lý, sử dụng nhãn hiệu.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2030, 100% hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội được số hóa ở mức phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả thông tin, quản lý, truyền thông và quảng bá.

Đồng thời, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cơ sở thuộc diện quản lý về an toàn thực phẩm trong khu vực tổ chức Lễ hội được kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm trước và trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Tuyên Quang cũng phấn đấu chậm nhất đến năm 2030, hình thành và phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên, như: quà lưu niệm và thủ công mỹ nghệ; sản phẩm văn hóa số và truyền thông số; dịch vụ trải nghiệm văn hóa và du lịch Lễ hội; trình diễn nghệ thuật và ánh sáng.../.

Năm 2026, Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức từ ngày 19-25/9 với quy mô cấp tỉnh, theo hướng đổi mới, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và thu hút đầu tư. Toàn tỉnh có 129 mô hình đèn Trung Thu được hoàn thiện và cấp logo Lễ hội Thành Tuyên; 45 mô hình tiêu biểu được lựa chọn tham gia diễn diễu trong Đêm hội Thành Tuyên tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Lễ hội có chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng; các đoàn đại biểu của Lào, Trung Quốc và Hàn Quốc tham gia. Qua tổ chức thực tế, Lễ hội được đánh giá thành công, an toàn, tạo sức lan tỏa và góp phần kích cầu du lịch. Lễ hội thu hút trên 300.000 lượt khách, doanh thu du lịch vượt 270 tỷ đồng./