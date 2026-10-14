Người mẫu Cường Bely: Hành trình tìm lại chính mình và ước mơ trở lại sân khấu

Khoảnh khắc nghe loa gọi tên Nguyễn Hoàng An Nhiên lên nhận giấy khai sinh mới là kỷ niệm khiến Cường Bely xúc động nhất sau hơn một năm hoàn tất thủ tục pháp lý. Bởi đó không đơn thuần là việc thay đổi giấy tờ, mà còn là dấu mốc sau một hành trình dài để người mẫu sống gần hơn với con người mình mong muốn.

Bely cho biết gia đình, bạn bè và đối tác vẫn quen gọi mình bằng nghệ danh đã gắn bó gần 30 năm. Cái tên An Nhiên được lựa chọn cho giấy tờ cá nhân, gửi gắm mong muốn về một cuộc sống bình yên sau nhiều năm trải qua nhiều sóng gió biến động.

“Sau khi chuyển giới, mình muốn có cái tên nhẹ nhàng hơn trên giấy tờ, phù hợp với bản thân ở hiện tại. Mình đã trải qua nhiều vất vả, nên mong chặng đường phía trước sẽ bình yên, an nhiên,” Bely chia sẻ.

Từng được biết đến là hotboy, người mẫu phi giới tính với khả năng trình diễn cả trang phục nam và nữ, Bely vẫn duy trì công việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân cho khách hàng. Hơn hai năm qua, công việc ấy phải song hành với những cuộc phẫu thuật và thời gian hồi phục.

Các can thiệp gồm phẫu thuật chuyển giới, hút mỡ tạo hình cơ thể, nâng ngực và thay đổi giọng nói. Những cuộc phẫu thuật gần nhất vừa hoàn tất khoảng một tuần trước, khiến sức khỏe của người mẫu chưa ổn định hoàn toàn. Giọng nói còn nhỏ, chưa thể nói to hoặc nói những câu dài, Bely gặp không ít bất tiện khi giao tiếp trực tiếp.

Khoảnh khắc nhận giấy khai sinh mới với tên gọi An Nhiên là kỷ niệm khiến người mẫu xúc động nhất sau hơn một năm hoàn tất thủ tục pháp lý. (Ảnh: NVCC)

Dù vậy, người mẫu vẫn cố gắng duy trì công việc. Bely chia sẻ, từ 95 kg đã giảm xuống 55 kg; phía trước vẫn là quá trình chăm sóc cơ thể, luyện giọng và chờ sức khỏe ổn định. Theo tư vấn của bác sỹ, người mẫu có thể cần thêm một đến hai năm để vóc dáng và giọng nói ổn định hơn.

Nhìn lại hành trình ấy, Bely cho biết trân trọng cả những lần tỉnh dậy sau phẫu thuật và biết mình vẫn có thể tiếp tục cuộc sống, lẫn những cuộc gặp gỡ mà ở đó, người quen và đối tác đón nhận diện mạo mới của mình. Sự động viên ấy giúp người mẫu thêm tự tin trong giai đoạn còn nhiều hạn chế.

Ở tuổi 44, Bely chưa muốn dừng lại. Người mẫu dự định tìm gia sư thanh nhạc để cải thiện giọng nói, trở lại tập luyện khi sức khỏe cho phép và chăm sóc diện mạo trước khi thử sức tại những cuộc thi sắc đẹp phù hợp.

Ước mơ gặp Hoa hậu Hương Giang cũng là điều Bely mong có dịp thực hiện. Trước mắt, người mẫu ưu tiên hồi phục và hoàn thiện những điều còn dang dở trong chặng đường sự nghiệp.

Tên gọi Nguyễn Hoàng An Nhiên mở ra một dấu mốc riêng, còn Cường Bely vẫn là nghệ danh gắn với hành trình làm nghề gần ba thập kỷ. Sau những thay đổi lớn về cơ thể và cuộc sống, điều người mẫu đang theo đuổi không chỉ là một diện mạo mới, mà còn là cơ hội tiếp tục làm việc, đứng trên sân khấu và cống hiến cho cuộc đời, cộng đồng./.

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