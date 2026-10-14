Phim Tết 2027 và 2028: Thể loại cổ trang, hành động 'lên ngôi'

Dàn diễn viên "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Trong hai ngày từ 13-14/10, hai phim Tết là "Loạn thế" và "Nữ binh" lần lượt đăng tải thông tin quảng bá mới. Khác nhau về nội dung và mạch cảm xúc nhưng hai tác phẩm đều có chung bối cảnh quá khứ, tập trung nhiều vào yếu tố võ thuật và hành động.

"Loạn thế" (Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng) do Dương Minh Chiến làm đạo diễn, nhóm Action C phụ trách về hành động, dự kiến chiếu Tết Nguyên đán 2027.

Theo thông tin mới nhất, êkíp quy tụ dàn diễn viên nổi bật thời gian gần đây như Trần Thiên Tú (Hộ linh tráng sỹ), Ma Ran Đô (Tử chiến trên không), Trầm Minh Hoàng (Trại buôn người), Quốc Anh (Bộ tứ báo thủ) và Yến My (phim truyền hình Không thời gian).

Phim theo đuổi thể loại cổ trang, võ hiệp và hành động, hiện chưa được tiết lộ về nội dung.

Với phong cách đặc trưng của Dương Minh Chiến và Trầm Minh Hoàng (ghi dấu qua "Truy tìm Long Diên Hương," "Trại buôn người"), nhiều khán giả dự đoán phim tiếp tục xoay quanh thể loại chính là hài và hành động.

Trên đường đua Tết Nguyên đán 2027, "Loạn thế" sẽ cạnh tranh trực tiếp với "Em" của Trấn Thành và "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" (Thám tử Kiên 2) của Victor Vũ.

Poster phim "Nữ binh." (Ảnh: Nhà phát hành)

Phim "Nữ binh" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cũng vừa tung những thông tin quảng bá mới nhất ngày 13/10, tuyên bố là phim đầu tiên chiếu dịp Tết 2028.

Theo êkíp, "Nữ binh" sẽ lấy bối cảnh thời Nguyễn, lấy cảm hứng từ tinh thần chống Pháp của vua Thành Thái và giai thoại về một lực lượng nữ binh bí mật trong Hoàng cung.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết sẽ câu chuyện về những cô gái bình thường nhưng phi thường, làm nên lịch sử khi bị cuốn vào biến động của thời cuộc. Phim sẽ có những màn đối đầu thực tế, mạnh mẽ và hạn chế màu sắc kỳ ảo, võ hiệp.

Tuy vậy yếu tố hành động chủ là động lực cho câu chuyện tiếp diễn. Con người vẫn được đặt vào trung tâm, khai thác nội tâm, những mối quan hệ tình thân, gia đình, tình đồng đội... nhằm tạo chiều sâu cho câu chuyện, theo chia sẻ của đoàn phim.

"Mỗi nữ binh không chỉ xuất hiện để lấp đầy một đội hình, mà cần có câu chuyện, động cơ và lý do riêng để bước vào cuộc chiến," đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ.

Hiện "Nữ binh" đang tuyển diễn viên. Dự kiến sẽ có 20 cô gái được tuyển chọn cho lực lượng chiến đấu nòng cốt, chưa bao gồm tuyến diễn viên phụ khác.

"Hộ linh tráng sỹ" - tác phẩm gây chú ý ở thể loại cổ trang, võ thuật gây chú ý của điện ảnh Việt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Trong hai năm 2025-2026, thể loại hành động bất ngờ trở thành xu hướng nhờ thành công của các phim như "Tử chiến trên không" (hành động, kịch tính) thu hơn 250 tỷ đồng doanh thu); "Truy tìm Long Diên Hương" (hài-hành động) thu 206,7 tỷ đồng) hay "Trại buôn người" (sinh tồn, chính kịch, giật gân) hiện đang chiếu tại rạp và đã thu hơn 400 tỷ đồng.

Ở thể loại cổ trang kết hợp võ thuật, hành động, có phim "Hộ linh tráng sỹ." Dù gây tranh cãi về kịch bản và phải chịu thất bại doanh thu, phim vẫn được bàn tán sôi nổi, tạo thành phong cách thẩm mỹ riêng, mở ra cơ hội cho thể loại cổ trang, giả tưởng lấy cảm hứng lịch sử với điện ảnh Việt./.

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