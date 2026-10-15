Doanh nghiệp Việt tìm giải pháp chuyển giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế

Khung chương trình hành động phát triển Văn hoá kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 được xây dựng với mệnh đề xuyên suốt: “Văn hoá kinh doanh Việt Nam chuyển giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia.”

Đó là nội dung chính sẽ được đưa ra trong Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hoá với Doanh nghiệp” vào ngày 8/11, tại Hà Nội.

Dịp này, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) với Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức Chương trình kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí ngày 15/10, ông Hồ Anh Tuấn, Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho hay chương trình đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Ông Hồ Anh Tuấn, Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày nội dung của Diễn đàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông Hồ Anh Tuấn, các định hướng phát triển mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đổi mới, hợp tác và hội nhập của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu đó, giá trị văn hoá cần được cụ thể hoá bằng chuẩn mực, công cụ hỗ trợ và cơ chế phối hợp, gắn với nhiệm vụ, chủ thể thực hiện và kết quả có thể kiểm chứng.

Do đó, Ban Tổ chức đưa ra Cấu trúc 9-4-2 gồm chín cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, bốn chương trình tổ chức hành động, hai đề án định hướng phát triển.

Chín cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hoá kinh doanh doanh nghiệp, VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hoá kinh doanh địa phương; Trust Index – Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hoá kinh doanh; Đại sứ Văn hoá kinh doanh; Sách trắng Văn hoá kinh doanh; VBN GLOBAL – Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026-2035.

Bốn chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể.

Hai đề án định hướng phát triển gồm: “Xây dựng Văn hoá kinh doanh Việt Nam trở thành trụ cột quan trọng chuyển hoá giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia” và “Xây dựng Văn hoá kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững cho các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam.”

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng chúng ta đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chuyển hóa văn hóa thành giá trị kinh tế.

Về mặt thể chế, chúng ta có các Nghị quyết 68-NQ/TW, 79-NQ/TW, 80-NQ/TW và 23-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hoá và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp, phát huy văn hoá như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

“Ngoài các tiêu chí bắt buộc, thì nhiều doanh nghiệp theo đuổi những tôn chỉ, mục đích văn hóa kinh doanh riêng, chẳng hạn như bảo vệ môi trường. Việc chuyển hóa văn hóa thành giá trị kinh tế không phải ngày một ngày hai mà diễn ra như ‘mưa dầm thấm lâu.’ Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi sẽ lắng nghe các vấn đề từ doanh nghiệp, từ Hiệp hội để tham mưu cho lãnh đạo có hướng dẫn, chỉ đạo,” bà Vi Thanh Hoài cho biết./.

'Văn hóa kinh doanh là tài sản quý, bền vững của doanh nghiệp' Tại Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp,” Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định văn hóa kinh doanh chính là tài sản quý giá, bền vững nhất của doanh nghiệp; nền tảng tạo lập thương hiệu doanh nghiệp.