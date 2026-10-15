TTXVN giành giải cơ quan xuất sắc có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao

Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX-năm 2026 nhân kỷ niệm 1016 năm Thăng Long-Hà Nội (1010-2026), 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” (1999-2026).

Dự buổi lễ có các đại biểu: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX-năm 2026 cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, địa phương; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các tác giả, nhóm tác giả cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội...

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Năm 2026, Giải tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí với 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí tham dự, gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Sự tham gia của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội không chỉ mở rộng phạm vi phản ánh mà còn tạo điều kiện để những vấn đề văn hóa của Thủ đô được tiếp cận từ nhiều góc độ, với các phương thức thể hiện đa dạng, phù hợp với sự phát triển của báo chí hiện đại.

Công tác chấm giải được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì triển khai theo quy trình hai vòng. Tại vòng sơ khảo, Hội đồng đã chấm và lựa chọn 80 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Ngày 14/9, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất bình chọn 34 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích; đồng thời bình chọn 2 cơ quan báo chí tiêu biểu đạt Giải đồng hạng xuất sắc - có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự giải là Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội nhận giải đồng hạng Xuất sắc Giải báo chí về Phát triển Văn hóa và Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho tác phẩm “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh” của nhóm tác giả đến từ Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội; 3 giải A cho các tác phẩm: “Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai” (Báo Tiền Phong); “Hà Nội - Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử” (Báo Quốc phòng Thủ đô); “Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân” (Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội).

Tham dự và giành nhiều giải thưởng qua các năm, tại Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã xuất sắc giành 1 giải B với tác phẩm “Hà Nội 100 năm, kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa” của nhóm tác giả Vũ Quang Đán, Đinh Thị Thuận, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Lan Phương (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội); 3 giải C với tác phẩm “Cầu Long Biên: Hành trình tìm lại hình của thép” của nhóm tác giả Hoàng Giang, Đinh Nghĩa Thương, Hoàng Lan Anh, Bùi Thị Kim Nhung, Nguyễn Quyết Thắng, Đỗ Thị Luyến, Chu Ngọc Thu An (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông); tác phẩm “Lá phiếu từ sau vách kính xạ trị đến phòng sinh: Hành trình đặc biệt của ngày bầu cử ở Hà Nội” của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Nguyễn Phú Khánh (Báo Ảnh Việt Nam); tác phẩm “15 năm đánh thức Hoàng Thành Thăng Long” của tác giả Hoàng Tuấn Hiệp (Báo Thể thao và Văn hóa).

Những kết quả trên cho thấy sức hút của giải không chỉ thể hiện ở số lượng tác phẩm tham dự mà còn ở chất lượng chuyên môn, sự đa dạng của các loại hình báo chí và khả năng phản ánh những vấn đề có ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô.

Qua 9 lần tổ chức, giải đã góp phần phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa, đồng thời tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa để kế thừa, vận dụng trong công tác tổ chức Giải báo chí chung của thành phố Hà Nội từ năm 2027.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm 2026 cơ bản bám sát định hướng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và các nghị quyết, chương trình của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nội dung phản ánh phong phú, kết nối chiều sâu lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội với những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô ở giai đoạn mới. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách tiếp cận đa chiều, kết hợp phản ánh thực tiễn với phân tích, lý giải và đề xuất kiến giải. Một số tác phẩm đổi mới phương thức thể hiện, khai thác hiệu quả hiện trường, nhân vật, dữ liệu và các yếu tố đa phương tiện, góp phần tăng sức hấp dẫn, khả năng tiếp cận công chúng và hiệu quả truyền thông.

Chất lượng tác phẩm có sự đồng đều hơn giữa các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội. Tác phẩm truyền hình tiếp tục được đầu tư về hình ảnh, hiện trường và phương thức thể hiện; báo điện tử phát huy lợi thế về công nghệ và đa phương tiện; các tác phẩm báo in tuy có số lượng ít hơn nhưng được đánh giá có chất lượng khá tốt.

Đáng chú ý, ảnh báo chí có 21 tác phẩm tham dự, là số lượng cao nhất kể từ khi giải được tổ chức, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét đối với việc phản ánh đời sống văn hóa Thủ đô bằng ngôn ngữ hình ảnh.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải B cho các tác giả đạt Giải báo chí về Phát triển Văn hóa và Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các tác phẩm thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ người làm báo, không chỉ phản ánh những thành tựu, nét đẹp văn hóa mà còn góp phần nhận diện các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, khơi gợi suy nghĩ, trách nhiệm và hành động của cộng đồng. Đây là giá trị quan trọng làm nên ý nghĩa của giải: gắn hoạt động sáng tạo báo chí với yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người và nâng cao chất lượng đời sống xã hội Thủ đô

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là hoạt động nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ người làm báo tích cực sáng tạo các tác phẩm có chất lượng, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa Thủ đô, tuyên truyền chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Qua 9 lần tổ chức, Giải từng bước khẳng định uy tín, chất lượng và sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội. Điểm nổi bật là công tác tổ chức ngày càng chú trọng tính bài bản, khoa học, từ tham mưu xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung, vận động sự tham gia của các cơ quan báo chí đến tổ chức chấm chọn tác phẩm và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Quy trình tổ chức được triển khai có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; việc xét chọn tác phẩm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo góp phần bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm, hướng tới lựa chọn những tác phẩm thực sự tiêu biểu về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện./.

TTXVN giành Giải Nhì Cuộc thi Sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026 Thông tấn xã Việt Nam đã giành giải Nhì tại hạng mục Bài viết xuất sắc với tác phẩm longform "Văn hóa: Động lực cốt lõi cho sự phát triển của Hà Nội trong 100 năm tới".

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