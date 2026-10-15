Đổi mới sáng tạo để sân khấu đến gần hơn với khán giả thời đại số

Hơn 10.000 vé xem miễn phí được phát tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc tại Rạp Công Nhân, diễn ra đến ngày 23/10 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”. Sự kiện quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 vở diễn thuộc 6 loại hình: tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Các tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, cách mạng, gia đình và đời sống đương đại, mở rộng lựa chọn thưởng thức cho khán giả. Trong bối cảnh các hình thức giải trí số phát triển, sân khấu cần đổi mới cách dàn dựng, quảng bá và kết nối với công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Với nghệ thuật truyền thống, đổi mới cần song hành cùng bảo tồn bản sắc. Việc điều chỉnh cách thể hiện, thời lượng và phương thức giới thiệu tác phẩm có thể giúp khán giả dễ tiếp cận hơn mà vẫn giữ giá trị cốt lõi.

Định hướng này gợi mở cách tiếp cận lĩnh vực văn hóa trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn dự thi vở “Ai là cha tôi”, khai thác những bí mật và tình cảm trong một gia đình đơn thân giữa đời sống hiện đại. Cùng với các tác phẩm tại liên hoan, vở diễn cho thấy đời sống đương đại tiếp tục là chất liệu để sân khấu sáng tạo, kết nối câu chuyện trên sàn diễn với những mối quan tâm của khán giả./.