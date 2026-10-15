NSƯT Lê Thiện Tùng: “Sân khấu vẫn có hào quang riêng trong đời sống đương đại”

NSƯT Lê Thiện Tùng chia sẻ về sức hút của nghệ thuật sân khấu trong đời sống đương đại. (Ảnh: Hồng Hải/Vietnam+)

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc tối 14/10, Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) Lê Thiện Tùng tham gia với vai trò đạo diễn vở kịch Ai là cha tôi của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tác phẩm khai thác những bí mật, tình cảm và mối quan hệ trong một gia đình đơn thân giữa đời sống hiện đại, góp thêm góc nhìn về những vấn đề gần gũi với khán giả hôm nay.

Tuy nhiên, phía sau sức hấp dẫn ấy là những thách thức không nhỏ. Nhiều nhà hát sáp nhập, nguồn nhân lực trẻ ở một số loại hình sân khấu truyền thống còn hạn chế, trong khi cơ chế tự chủ tài chính đặt ra thêm áp lực cho hoạt động của các đơn vị nghệ thuật và đời sống nghệ sĩ. Những khó khăn này khiến câu chuyện duy trì sức sống cho sân khấu không chỉ nằm ở sáng tạo tác phẩm, mà còn ở việc làm thế nào để công chúng tiếp tục tìm đến nhà hát.

Nhân dịp khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tối 14/10, NSƯT Lê Thiện Tùng chia sẻ với phóng viên VietnamPlus về thực trạng sân khấu hiện nay, sức hút của nghệ thuật biểu diễn trong đời sống đương đại và kỳ vọng để các loại hình nghệ thuật tiếp tục lan tỏa đến đông đảo khán giả.

Đời sống sân khấu và những thách thức hiện nay

- Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống sân khấu hiện nay, cũng như hoạt động sáng tạo của các nghệ sĩ?

NSƯT Lê Thiện Tùng: Với đời sống sân khấu hiện nay, các nghệ sĩ đang rất vất vả. Nhiều nhà hát đã sáp nhập, trong khi lực lượng diễn viên trẻ tham gia sân khấu, đặc biệt là các loại hình truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, còn khá ít.

Ngay cả sân khấu kịch nói cũng gặp những khó khăn nhất định. Công tác tuyển dụng ngày càng chặt chẽ, trong khi các nhà hát được yêu cầu từng bước tự chủ về tài chính. Nghệ sĩ không còn được hưởng cơ chế bao cấp tiền lương như trước, mà mỗi nhà hát phải tự cân đối nguồn kinh phí để duy trì hoạt động và lo cho đội ngũ của mình.

Đó là những áp lực không nhỏ đối với các đơn vị nghệ thuật. Vì vậy, những hoạt động như Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các nghệ sĩ gặp gỡ, biểu diễn và đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng.

Vở kịch "Ai là cha tôi" do NSƯT Lê Thiện Tùng làm đạo diễn, tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. (Ảnh: Hồng Hải/Vietnam+)

- Trong bối cảnh khán giả có nhiều lựa chọn giải trí, theo ông, sân khấu cần đổi mới như thế nào để tăng sức hút, đặc biệt với người trẻ, mà vẫn giữ được những giá trị nghệ thuật?

NSƯT Lê Thiện Tùng: Hiện nay, người trẻ có rất nhiều lựa chọn giải trí. Các bạn có thể tiếp cận thông tin, xem nội dung trên điện thoại thông minh và trải nghiệm nhiều hình thức giải trí khác nhau. Đây là một thách thức đối với sân khấu.

Tuy nhiên, tôi cho rằng sân khấu vẫn có một hào quang rất riêng. Khi khán giả trực tiếp bước vào nhà hát và xem một vở diễn, trải nghiệm ấy có sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu đã thực sự cảm nhận được giá trị của một tác phẩm sân khấu, người xem sẽ khó quên những cảm xúc mà buổi diễn mang lại.

Sân khấu là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, có giá trị riêng. Điều quan trọng là chúng ta phải có những tác phẩm tốt, đề tài phù hợp với sự quan tâm của công chúng và đáp ứng được những tiêu chuẩn nghệ thuật cần thiết. Khi một vở diễn đủ chất lượng, có khả năng chạm đến cảm xúc người xem, khán giả sẽ tiếp tục tìm đến sân khấu, dù bên ngoài có rất nhiều hình thức giải trí khác.

Theo tôi, không nên chỉ nhìn vào sự phát triển của các phương tiện giải trí mới để lo rằng khán giả sẽ quay lưng với sân khấu. Điều cần thiết là làm sao để mỗi tác phẩm khi đến với công chúng thực sự có sức hấp dẫn, khiến người xem cảm thấy thời gian mình dành cho nhà hát là xứng đáng.

Sức hút của nghệ thuật sân khấu giữa dòng chảy giải trí đương đại

- Liên hoan năm nay quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật và các đơn vị biểu diễn tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Ông kỳ vọng điều gì từ hoạt động này?

NSƯT Lê Thiện Tùng: Chắc chắn rồi. Tôi rất vui khi Liên hoan năm nay có sự tham gia của nhiều loại hình nghệ thuật như tuồng, chèo, cải lương, múa rối, xiếc và kịch nói. Như vậy, khán giả có cơ hội tiếp cận nhiều hình thức biểu diễn khác nhau, thay vì chỉ thưởng thức một loại hình quen thuộc.

Tôi mong các tác phẩm sẽ đến được với đông đảo công chúng hơn thông qua những địa điểm biểu diễn khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Khi có thêm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với sân khấu, khán giả sẽ hiểu hơn về nét đặc sắc và giá trị của từng loại hình nghệ thuật.

Với tôi, điều đáng mừng là một liên hoan có thể tạo ra cơ hội để nhiều loại hình nghệ thuật cùng xuất hiện, giúp công chúng có cái nhìn đa dạng hơn về đời sống sân khấu. Tôi hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, để ngày càng có nhiều người biết đến và yêu thích nghệ thuật biểu diễn.

- Theo ông, đâu là yếu tố cần thiết để sân khấu tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống đương đại?

NSƯT Lê Thiện Tùng: Theo tôi, trước hết vẫn phải có những tác phẩm chất lượng. Một vở diễn hay, có nội dung phù hợp và được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiệu quả sẽ tạo được sức hút đối với khán giả. Bên cạnh đó, cần có thêm cơ hội để công chúng tiếp cận với các chương trình biểu diễn, bởi không phải ai cũng đã có điều kiện trải nghiệm đầy đủ những loại hình nghệ thuật khác nhau.

Vở kịch "Ai là cha tôi" khai thác những câu chuyện gia đình trong đời sống hiện đại. (Ảnh: Hồng Hải/Vietnam+)

Tôi mong muốn sân khấu tiếp tục được lan tỏa đến đông đảo người xem, để mọi người có thể cảm nhận trực tiếp giá trị của nghệ thuật biểu diễn. Mỗi loại hình đều có nét đặc sắc riêng, và khi được giới thiệu rộng rãi hơn, chúng sẽ có thêm cơ hội tìm thấy khán giả của mình.

Điều quan trọng nhất là nghệ thuật sân khấu vẫn sống trong lòng công chúng. Tôi hy vọng những hoạt động như Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu ấy, để sân khấu tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và các giá trị nghệ thuật được gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ.

- Xin cảm ơn NSƯT Lê Thiện Tùng về cuộc trò chuyện!