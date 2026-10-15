Hơn 30 du thuyền hạng sang sẽ trình diễn pháo hoa trên Vịnh Hạ Long dịp 20/10

Tối 17/10, hơn 30 du thuyền hạng sang sẽ cùng tham gia chương trình “Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền-Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt” tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.

Sự kiện kết hợp trình diễn pháo hoa trên mặt nước với các hoạt động ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật, mang đến trải nghiệm mới cho du khách trong dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Ninh, chương trình diễn ra từ 16h30 đến 21h ngày 17/10. Đây là lần đầu tiên Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long phối hợp với các đơn vị kinh doanh tàu du lịch tổ chức dạ tiệc pháo hoa với sự tham gia của hơn 30 du thuyền.

Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch tại Hạ Long trong tháng 10, đồng thời hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Thu Đông của thành phố Quảng Ninh.

Theo lịch trình, từ 16h30 đến 17h30, du khách có thể ngắm hoàng hôn bên bến du thuyền, thưởng thức những giai điệu âm nhạc và tham gia các trò chơi tại khu vực nhà ga cảng. Đây là khoảng thời gian để du khách thư giãn, tận hưởng không khí bên bờ vịnh trước khi chương trình bước vào các hoạt động buổi tối.

Từ 18h đến 20h30, các hoạt động được tổ chức trên du thuyền với tiệc ẩm thực và những tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Trong không gian hướng ra vịnh Hạ Long, du khách có thể vừa thưởng thức các món ăn, vừa theo dõi chương trình biểu diễn và ngắm cảnh biển về đêm.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn pháo hoa đồng loạt từ hơn 30 du thuyền. Ánh sáng pháo hoa kết hợp với không gian bến cảng và mặt nước Vịnh Hạ Long được kỳ vọng tạo nên khung cảnh nổi bật, góp phần làm phong phú các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Chương trình cũng là dịp để các đơn vị kinh doanh tàu du lịch giới thiệu dịch vụ, đưa thêm lựa chọn vui chơi, giải trí đến với người dân và du khách.

Để tham gia chương trình, du khách có thể liên hệ trực tiếp với các hãng tàu để tìm hiểu dịch vụ, lựa chọn du thuyền và vị trí ngắm cảnh phù hợp. Nhằm thu hút khách trong mùa du lịch thu đông, các hãng tàu hiện triển khai một số ưu đãi như giảm giá dịch vụ từ 10% đến 30% hoặc tặng đồ uống miễn phí cho hành khách. Mức ưu đãi cụ thể tùy thuộc vào từng đơn vị cung cấp dịch vụ.

Những năm gần đây, việc đa dạng hóa sản phẩm và tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo chủ đề được xem là một trong những hướng đi nhằm tăng sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh.

Bên cạnh các sản phẩm tham quan vịnh truyền thống, những chương trình kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và giải trí về đêm góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách, nhất là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao.

Với sự kết hợp giữa không gian du thuyền sang trọng, ẩm thực, âm nhạc và pháo hoa, “Dạ tiệc pháo hoa bến du thuyền-Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt” được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Hạ Long dịp 20/10.

Sự kiện không chỉ hướng tới nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu du lịch, nhà hàng, khách sạn và mua sắm tại địa phương.

Thông qua việc tổ chức các chương trình trải nghiệm mới, Quảng Ninh tiếp tục hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan di sản Vịnh Hạ Long, tăng sức hút của điểm đến và khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú, sử dụng nhiều dịch vụ hơn trong chuyến đi. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu kích cầu du lịch tỉnh trong những tháng cuối năm./.

Mãn nhãn màn trình diễn trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng Tối 11/7, Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) diễn ra với phần tranh tài của đội pháo hoa Bồ Đào Nha và đội Trung Quốc.

​

​