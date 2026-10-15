Vận động sáng tác văn học nghệ thuật về những người có công với cách mạng

Ngày 15/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng ở ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc.

Qua đó, những câu chuyện trong quá khứ được kết nối với hiện tại, để sự tri ân không chỉ được thể hiện qua ký ức mà còn bằng nhận thức, tình cảm và những hành động trong đời sống.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết hoạt động được tổ chức hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Cuộc thi cũng được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến, hy sinh ấy trở thành ký ức nhắc nhở các thế hệ sau về giá trị của hòa bình.

“Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau,” Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi hướng đến cả văn nghệ sỹ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên. Ban Tổ chức mong muốn có thêm những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật về đề tài người lính, cách mạng tại lễ phát động. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Trong đó, phạm vi đề tài không chỉ giới hạn ở việc tái hiện chiến tranh. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, các tác phẩm có thể đi sâu vào những câu chuyện, con người ở nhiều thời điểm khác nhau.

“Ban Tổ chức kỳ vọng các tác phẩm không chỉ tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng, mà còn khắc họa những số phận, những con người bình dị, những gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay,” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tuyển chọn, đánh giá tác phẩm, trong đó đề cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật và tôn trọng sự sáng tạo của tác giả.

Nhạc sỹ Trương Quý Hải chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Chia sẻ tại lễ phát động, nhạc sỹ Trương Quý Hải cho rằng sáng tác về những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước là một dòng chảy đặc biệt trong đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam. Theo ông, những tác phẩm mang tinh thần tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2026 đến ngày 30/01/2027 thông qua Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lễ Tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027 tại Hà Nội./.

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