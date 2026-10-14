Các điểm du lịch ven biển đón dòng khách quốc tế trú Đông

Những ngày giữa tháng 10/2026, các điểm du lịch ven biển tỉnh Lâm Đồng bắt đầu đón khách quốc tế đến nghỉ dưỡng trong mùa Đông.

Tại các điểm tham quan như tháp Pô Sah Inư, Bàu Trắng và dọc các resort ở bãi biển Mũi Né, du khách đến vui chơi, tham quan và trải nghiệm các dịch vụ du lịch. Lượng khách đặt phòng có xu hướng tăng, báo hiệu mùa cao điểm du lịch quốc tế đang đến gần.

Tại phường Mũi Né, một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế vào mùa Đông, lượng đặt phòng từ đầu tháng 10 tăng so với những tháng trước. Theo các cơ sở kinh doanh du lịch, khách quốc tế trú đông thường lưu trú từ 7-20 ngày.

Ngoài nghỉ dưỡng biển, du khách còn có nhu cầu tham gia các hoạt động thể thao, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu đời sống bản địa. Các hoạt động như lướt ván diều, mô tô nước, chèo SUP, tham quan làng chài và trải nghiệm nghề truyền thống góp phần mở rộng lựa chọn cho nhóm khách này.

Dù mới bước vào đầu mùa cao điểm, một số cơ sở lưu trú cho biết tỷ lệ đặt phòng trước đã đạt 40-60%. Công suất phòng dự kiến tăng trong tháng 12, dịp Giáng sinh và tháng 1, thời điểm đón năm mới.

Các cơ sở du lịch ven biển Lâm Đồng chủ động nâng cấp dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng đón khách. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Các doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tăng của thị trường khách Nga và Bắc Âu. Nếu trước đây Mũi Né chủ yếu đón khách Nga, Ukraine thì năm nay lượng khách đến từ Ba Lan, Hà Lan, Anh, Đức và Pháp có xu hướng tăng. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, không gian nghỉ dưỡng và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ.

Một số đơn vị phát triển các gói dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tổ chức hoạt động theo mùa để tăng trải nghiệm cho khách lưu trú dài ngày.

Bà Nguyễn Đăng Tâm, Tổng quản lý The Cliff Resort & Residences, cho biết tình hình khách năm nay khởi sắc hơn so với năm trước, các đơn đặt phòng cũng được gửi đến sớm hơn. Khách Đức và các thị trường châu Âu có mức chi tiêu cao tiếp tục là nguồn khách đáng chú ý. Để phục vụ tốt cho dòng khách trú đông, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trong mùa lễ hội cuối năm, trọng tâm là chương trình Giáng sinh và chào đón năm mới.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, đơn vị chú trọng khai thác lợi thế khí hậu nắng ấm, phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng biển kết hợp trải nghiệm văn hóa, khám phá đời sống bản địa và thưởng thức ẩm thực địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách quốc tế.

Theo bà Trần Thị Ngọc Minh, đại diện Pandanus Resort, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu văn hóa bản địa, khu nghỉ dưỡng tổ chức các hoạt động giới thiệu nghề gốm và ẩm thực Chăm hằng tuần, với sự tham gia của các nghệ nhân địa phương; đồng thời xây dựng tour khám phá các điểm đến văn hóa.

Các địa phương ven biển Lâm Đồng bước vào mùa cao điểm đón khách trú Đông. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Cùng với hoạt động của doanh nghiệp, chính quyền địa phương tập trung cải thiện điều kiện phục vụ du lịch. Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né đang đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu-Huỳnh Thúc Kháng, góp phần cải thiện giao thông và không gian du lịch. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng trong mùa cao điểm.

Không chỉ tại Mũi Né, các khu vực Hòa Thắng, Phan Thiết, Tiến Thành, La Gi và những điểm đến ven biển khác của tỉnh cũng đang bước vào mùa đón khách quốc tế. Các địa phương tăng cường quảng bá, kết nối điểm đến và rà soát chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch thời gian qua được đẩy mạnh thông qua số hóa điểm đến, hợp tác quốc tế và tham gia các sự kiện quảng bá trong nước, quốc tế.

Tỉnh đã tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2026), Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC 2026), đồng thời tổ chức các đoàn công tác từ nước ngoài đến khảo sát sản phẩm du lịch.

Tỉnh cũng định hướng phát triển các sản phẩm gắn với tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP. Các tour liên kết, tour cuối tuần và hoạt động du lịch về đêm tại Đà Lạt, Phan Thiết, Mũi Né cùng một số địa phương được phát triển nhằm mở rộng lựa chọn tham quan, vui chơi, giải trí, ẩm thực và mua sắm cho du khách.

Trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 1,09 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2025. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón 1,58 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,77% so với năm trước.

Để đạt mục tiêu đó, ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường trọng điểm, mở rộng tiếp cận những thị trường tiềm năng ở Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Việc đa dạng hóa thị trường, phát triển sản phẩm phù hợp và nâng cao chất lượng điểm đến được kỳ vọng góp phần tăng sức hút của du lịch Lâm Đồng đối với dòng khách quốc tế, nhất là nhóm khách lưu trú dài ngày./.

Khai mở không gian du lịch đại ngàn phía Tây tỉnh Lâm Đồng Việc mở rộng không gian phát triển, kết nối từ vùng đại ngàn phía Tây đến khu vực duyên hải đang tạo thêm động lực cho ngành du lịch Lâm Đồng bứt phá.

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