Phú Quốc ghi thêm dấu ấn trên bản đồ khu vực trước thềm APEC 2027

Phú Quốc tiếp tục được chú ý trên bản đồ du lịch khu vực. Báo cáo Traveloka SEA Index quý 3/2026 xếp hòn đảo này ở vị trí đầu tiên trong nhóm điểm đến mới xuất hiện trên bảng xếp hạng khu vực.

Tại Việt Nam, Vinh dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất, tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột.

Phú Quốc nổi bật ở nhiều thị trường

Theo Traveloka SEA Index quý III/2026, Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới xuất hiện trong bảng xếp hạng khu vực, tiếp theo là Hàng Châu (Trung Quốc), London (Anh), Nagoya (Nhật Bản) và Paris (Pháp).

Đáng chú ý, mức tăng trưởng đặt dịch vụ của Phú Quốc vượt ngưỡng tham chiếu tại cả 5 thị trường được khảo sát, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Điều này cho thấy nhu cầu dành cho điểm đến này tăng tích cực trên nhiều thị trường, dù không đồng nghĩa Phú Quốc đứng đầu bảng xếp hạng tại từng quốc gia.

Trong nước, Vinh đứng đầu danh sách 5 điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất, theo sau là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Sự góp mặt của các điểm đến biển đảo và đất liền cho thấy nhu cầu du lịch đang ghi nhận chuyển động ở nhiều khu vực, thay vì chỉ tập trung vào những trung tâm du lịch quen thuộc.

Một góc Côn Đảo trong mắt du khách Việt. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Giám đốc Quốc gia Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy, nhận định: “Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, từ cảnh quan biển đảo đến các giá trị di sản và truyền thống địa phương tạo nên bản sắc riêng của từng điểm đến.” Theo bà, sức hút của Phú Quốc tại khu vực tạo thêm cơ hội quảng bá những trải nghiệm đặc trưng của Việt Nam đến du khách trong nước và Đông Nam Á.

Với du lịch quốc tế, 5 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất trong lựa chọn của du khách Việt Nam lần lượt là Hàng Châu (Trung Quốc), Đài Trung và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Manila (Philippines) và London (Anh).

Lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến New York (Mỹ) tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ số tìm kiếm phản ánh sự quan tâm của người dùng, không thể hiện trực tiếp số lượt đặt dịch vụ hay chuyến đi đã thực hiện.

Du lịch gắn với di sản cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Lượng đặt dịch vụ từ Việt Nam đến Luang Prabang (Lào) tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, dù xuất phát từ mức nền thấp hơn. Với cảnh quan đô thị lịch sử và hệ thống chùa Phật giáo, điểm đến tại Lào này là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng du lịch gắn với tín ngưỡng và di sản được đề cập trong báo cáo khu vực.

Phú Quốc chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027

Sức hút của Phú Quốc trên bản đồ du lịch khu vực đang có cơ hội khẳng định bằng một dấu mốc lớn: đăng cai các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm động lực để đảo ngọc nâng tầm vị thế, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam và những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của địa phương tới bạn bè quốc tế.

Tại hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc” hồi tháng Sáu vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhận định việc tổ chức APEC 2027 sẽ góp phần nâng cao vị thế Phú Quốc trong nhóm điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu, giới thiệu các giá trị thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời thu hút thêm nguồn lực cho phát triển.

Phối cảnh Nhà ga T2 Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo ông, cơ hội này cần đi cùng yêu cầu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa chính là những lợi thế tạo nên sức cạnh tranh lâu dài của Phú Quốc.

Trong khi đó, trên phương diện đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027, cũng nhấn mạnh ý nghĩa quảng bá hình ảnh đất nước trong quá trình chuẩn bị sự kiện. Theo bà, công tác chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần giới thiệu một Việt Nam thân thiện, hòa bình, ổn định, đồng thời đưa văn hóa và du lịch Phú Quốc, An Giang đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Để phục vụ APEC 2027, Phú Quốc đang triển khai nhiều dự án về giao thông, mở rộng sân bay, trung tâm hội nghị, hạ tầng đô thị và hạ tầng số. Tuy nhiên, những công trình được xây dựng cho một sự kiện quốc tế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tiếp tục phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách sau khi sự kiện kết thúc.

Với Phú Quốc, bên cạnh bài toán về ngoài khả năng đón tiếp các đoàn đại biểu hay đáp ứng yêu cầu tổ chức một diễn đàn quốc tế, hạ tầng mới đòi hỏi cần đi cùng chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch và những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách.

Sự quan tâm của khu vực có thể đưa điểm đến đến gần hơn với thị trường, nhưng sức hút lâu dài vẫn phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế và khả năng gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc của đảo ngọc.

Suối Tranh trên đảo ngọc Phú Quốc. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Sau khi được vinh danh là hòn đảo được yêu thích hàng đầu châu Á trong giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026 của tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ), Phú Quốc có thêm lợi thế về hình ảnh để tiếp cận du khách quốc tế. APEC 2027 có thể tạo thêm cơ hội quảng bá, nhưng để chuyển sự chú ý thành dòng khách ổn định, điểm đến cần chứng minh được sức hấp dẫn bằng những trải nghiệm khác biệt, chất lượng dịch vụ và môi trường được bảo vệ./.

Hàng loạt các đại công trình APEC tại Phú Quốc bứt tốc, lộ rõ hình hài Tính đến tháng 9 này, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét và chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng tốc thi công nhằm hoàn thiện loạt đại dự án.