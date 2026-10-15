Củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần tăng cường hợp tác nghị viện, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Từ thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đến mở rộng hợp tác kinh tế, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác cấp cao, tạo thêm cơ sở cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững

Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tiếp tục được thúc đẩy trên cơ sở những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Trong tiến trình đó, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc củng cố đồng thuận chính trị, hoàn thiện cơ chế phối hợp và tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực hợp tác.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp nối đà phát triển này, đồng thời mở ra những bước đi cụ thể hơn trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp./.