Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga-Việt Nam lần 2 khai mạc tại Saint Petersburg

Ngày 14/10, tại quận Vyborgsky thuộc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga-Việt Nam lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thanh niên Quốc tế “Festival," đánh dấu bước tiến mới trong việc thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Saint Petersburg, tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn có khoảng 150 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, lãnh đạo quận Vyborgsky cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân sở tại.

Về phía Việt Nam có sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước.

Mở đầu Lễ khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm âm hưởng, giai điệu và văn hóa đặc trưng của mỗi nước. Tiếp đó, các đại biểu đã lắng nghe lời chào mừng của Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Beglov và video chào mừng của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, quan chức hai bên đều đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện trong việc củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga từ nền tảng ngoại giao nhân dân, đó là mức độ tin cậy cao chưa từng có giữa lãnh đạo hai nước, đặc biệt được củng cố và định hướng rõ ràng sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 9 vừa qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Diễn đàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả, đem lại những dự án cụ thể và các quan hệ đối tác mới, tạo xung lực mạnh mẽ cho việc hiện thực hóa các sáng kiến và dự án chung.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Tất Thắng khẳng định ngoại giao nhân dân luôn là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đồng thời mở ra một cơ chế đối thoại hiệu quả, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tình cảm và tinh thần xây dựng giữa nhân dân hai nước.

Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Ông Phạm Tất Thắng đã điểm lại thành công của Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Việt Nam-Nga lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội năm 2025 - đã không chỉ mở ra một cơ chế đối thoại rộng lớn và hiệu quả nhất giữa nhân dân hai nước, mà thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu về khoa học-công nghệ, y tế, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục và hợp tác địa phương đã tạo tiền đề quan trọng, mở rộng mạng lưới kết nối giữa các hiệp hội, doanh nghiệp, trí thức và thế hệ trẻ hai nước.

Ông bày tỏ kỳ vọng Diễn đàn lần này sẽ tạo đột phá trong kết nối các địa phương, thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo ra luồng gió mới, đưa các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Về phía thành phố Saint Petersburg, Quyền Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, ông Vyacheslav Kalganov đã phát biểu bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh phái đoàn Việt Nam và khẳng định Saint Petersburg luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của thành phố.

Ông Kalganov nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của đối ngoại nhân dân và khẳng định thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện để thực hiện hóa các dự án hợp tác song phương giàu tiềm năng, đặc biệt là thúc đẩy lượng khách du lịch, xúc tiến các đường bay thẳng, cũng như mở rộng mạng lưới giao lưu giáo dục, thanh niên và kết nối doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ Lễ khai mạc Diễn đàn, nhiều ý kiến của các đại biểu đều bày tỏ niềm tự hào trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị song phương; đồng thời khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của nhân dân hai nước, cộng đồng kiều bào và các địa phương kết nghĩa trong việc thắt chặt tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế thiết thực giữa hai nước.

Diễn đàn Ngoại giao Nhân dân Nga-Việt Nam lần thứ hai sẽ diễn ra đến ngày 17/10 với nhiều phiên thảo luận chuyên đề, các chương trình kết nối doanh nghiệp tại Khu phức hợp Hành chính, Công cộng và Kinh doanh “Nevskaya Ratusha” của thành phố Saint Petersburg, cũng như các hoạt động giao lưu thanh niên, giao lưu văn hóa, học thuật ý nghĩa tại Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen.

Trước đó, đoàn đại biểu hai nước đã tổ chức Lễ dâng hoa tại Quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg./.

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