Lấy sự chuyển biến đời sống người dân làm thước đo hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không làm gián đoạn nhiệm vụ, chính sách trong quá trình chuyển tiếp.

Sáng 15/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa -xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết và Nghị định; cơ chế chỉ đạo, điều phối, phân công trách nhiệm giữa Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành và địa phương; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình sau khi tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng cho biết ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Bộ Tài chính cùng các cơ quan đã khẩn trương hoàn thiện các công việc, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình. Với phạm vi điều chỉnh rộng, nghị định hướng tới quy định tương đối đầy đủ các nội dung cần thiết, tạo điều kiện để Chương trình có thể triển khai ngay, hạn chế tình trạng phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn như trước đây.

Theo Thủ tướng, việc triển khai Chương trình trong thời gian tới đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận diện sớm những khó khăn, chủ động có giải pháp xử lý; xác định rõ cách thức triển khai, vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan. Việc tích hợp các chương trình phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình tích hợp không được làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không để gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ, chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với phương châm “Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động,” lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan; mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát; tăng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương gắn với trách nhiệm về kết quả.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất; chú trọng địa bàn khó khăn, nhóm yếu thế và đối tượng chính sách. Tuyệt đối không đầu tư dàn trải, trùng lặp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Hiệu quả Chương trình phải được đánh giá bằng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện./.