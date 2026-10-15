Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trưa 15/10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Hàm Dương có đồng chí Vương Đông Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc; đại diện Nhân đại tỉnh Thiểm Tây; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị: Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc, thăm mô hình lập pháp ở Bắc Kinh, thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, thăm Khu Phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Tại các cuộc hội kiến và hội đàm, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực, sâu sắc, toàn diện của quan hệ Việt-Trung, với nhiều kết quả thực chất về quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược và giao lưu nhân dân.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua, trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức Mặt trận, Chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc, tin cậy; hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới; giao lưu nhân dân sôi động, phong phú.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những định hướng quan trọng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc rất thành công vào tháng 4/2026, cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, cũng như thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và làm việc tại tỉnh Thiểm Tây, cái nôi của cách mạng Trung Quốc. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức, Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng; thăm một số di tích lịch sử, địa chỉ cách mạng tiêu biểu tại đây.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, với việc đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực như: tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; nâng tầm và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc Trưa 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Thiểm Tây về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

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