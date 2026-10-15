Việt Nam-Bulgaria mở rộng hợp tác nông nghiệp công nghệ cao

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đang đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, đồng thời quan tâm kết nối, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bulgaria.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Âu, ngày 13/10, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã làm việc với lãnh đạo Đại học Nông nghiệp Plovdiv nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp giữa hai nước.

Cùng ngày, Đại sứ thăm cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ Gimel Organic tại thành phố Pazardzhik, tìm hiểu hoạt động sản xuất và thăm hỏi người lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.

Tại Đại học Nông nghiệp Plovdiv, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Boryana Ivanova, Hiệu trưởng nhà trường, về các biện pháp tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đại sứ đánh giá cao truyền thống đào tạo, nghiên cứu của trường, đồng thời nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria, nhất là khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 10/2025.

Đại sứ đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Đại học Nông nghiệp Plovdiv và Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký năm 2023; rà soát kết quả thực hiện, xác định các lĩnh vực ưu tiên và lựa chọn những hoạt động khả thi để triển khai từ năm 2027.

Bên cạnh đó, hai bên cần mở rộng kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Về phía Bulgaria, Hiệu trưởng Boryana Ivanova khẳng định nhà trường coi trọng hợp tác với Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn, tìm kiếm cơ hội nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Bà cho biết Đại học Nông nghiệp Plovdiv là một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành nông nghiệp hàng đầu Bulgaria. Theo hệ thống xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Bulgaria năm 2025, trường đứng đầu về trồng trọt và bảo vệ thực vật, đứng thứ hai về chăn nuôi.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Giáo sư-Tiến sỹ Boryana Ivanova, Hiệu trưởng Nhà trường Đại học Nông nghiệp Plovdiv. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhà trường có thế mạnh trong chọn tạo giống cây trồng, công nghệ sinh học thực vật, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, trồng nho và sản xuất rượu vang, cũng như nghiên cứu cây tinh dầu, cây dược liệu và nông nghiệp bền vững.

Trường hiện có các chương trình, học phần giảng dạy bằng tiếng Anh về bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học thực vật, kinh tế nông nghiệp, du lịch và môi trường; đồng thời tạo cơ hội trao đổi học thuật và học bổng, tham gia chương trình Erasmus+ cho sinh viên quốc tế.

Hai bên xác định nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, gồm nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển cây tinh dầu, cây dược liệu; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ nhà kính và chế biến sau thu hoạch.

Các hoạt động được đề xuất gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo ngắn hạn và triển khai đề tài nghiên cứu chung.

Hai bên nhất trí duy trì liên hệ giữa các đầu mối chuyên môn, thúc đẩy thực hiện MoU hiện có và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới phù hợp với thế mạnh, nhu cầu của mỗi nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẵn sàng hỗ trợ kết nối, đưa hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp đi vào thực chất.

Cùng ngày, tại Pazardzhik, Đại sứ đã thăm cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ Gimel Organic, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh và gặp gỡ người lao động Việt Nam.

Doanh nghiệp chuyên sản xuất, đóng gói nông sản hữu cơ, với các sản phẩm chủ lực như dưa chuột, cà chua, rau củ và xà lách đóng gói xuất khẩu sang nhiều thị trường châu Âu.

Theo thông tin của doanh nghiệp, cơ sở hiện có 35 lao động Việt Nam, trong đó một số người đã làm việc khoảng 5 năm; doanh nghiệp đang làm thủ tục tiếp nhận thêm lao động Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Ban quản lý, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt trực tiếp tìm hiểu điều kiện làm việc, sinh hoạt, thu nhập, chế độ đãi ngộ và những khó khăn, vướng mắc của người lao động. Qua trao đổi, nhiều lao động bày tỏ sự hài lòng với công việc và điều kiện sinh hoạt tại cơ sở.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt gặp gỡ người lao động Việt Nam tại cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ Gimel Organic. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên người lao động đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chấp hành pháp luật sở tại, thực hiện đúng hợp đồng lao động, chú trọng an toàn lao động và giữ gìn hình ảnh người Việt Nam tại Bulgaria.

Đại sứ khẳng định cơ quan đại diện luôn quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đồng thời đề nghị Ban quản lý tiếp tục bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam, duy trì phối hợp với Đại sứ quán để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Chuyến công tác góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và nông nghiệp giữa Việt Nam và Bulgaria, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đại sứ quán đối với đời sống, quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại./.

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