Khởi công tòa nhà đầu tiên tại Khu đô thị Công viên công nghệ số của Hà Nội

Sáng 15/10 tại Hà Nội, Tòa nhà Công nghệ số 01 thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT chính thức được khởi công. Toà nhà được kỳ vọng mở ra không gian làm việc, học tập, nghiên cứu và hợp tác cho đội ngũ công nghệ; hướng tới thu hút nhân lực chất lượng cao, kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế, đóng góp vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và Việt Nam.

Tòa nhà dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian để kỹ sư, chuyên gia, sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm và cùng giải các bài toán công nghệ thực tế. Thông qua đó, nơi đây được kỳ vọng góp phần hình thành lực lượng nhân lực công nghệ chất lượng cao và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Lễ khởi công hôm nay là cột mốc quan trọng, hình mẫu về hợp tác giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong, là điểm khởi đầu của một hành trình xa hơn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhấn mạnh Lễ khởi công hôm nay là cột mốc quan trọng, hình mẫu về hợp tác giữa chính quyền kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong, là điểm khởi đầu của một hành trình xa hơn.

Từ thời khắc này, điều thành phố chờ đợi không chỉ là tiến độ hoàn thành công trình, mà là tốc độ hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, có khả năng thu hút nhân tài, làm chủ công nghệ và tạo ra những giá trị kinh tế mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT mong muốn vùng đất này sẽ trở thành nơi "trồng người" theo đúng nghĩa: nơi những tài năng công nghệ được học tập, làm việc và trưởng thành; nơi tri thức được kết nối với nghiên cứu, sản xuất và thị trường; từ đó tạo ra những công nghệ mới và những nguồn lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT mong muốn vùng đất này sẽ trở thành nơi "trồng người" theo đúng nghĩa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)



FPT xác định Khu Công viên Công nghệ số là một hệ sinh thái mở, kết nối Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Tập đoàn này dự kiến tiếp tục kết nối các tập đoàn công nghệ toàn cầu như NVIDIA, Samsung, Microsoft; các trường đại học, viện nghiên cứu; doanh nghiệp công nghệ lớn; cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup; cùng các nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam ở trong nước và trên thế giới.

Thông qua dự án, FPT hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ Hà Nội thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp cùng phát triển, hình thành thêm sản phẩm công nghệ mới và từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược.

Tòa nhà Công nghệ số 01 có tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng, được xây dựng trên lô đất CNS1 rộng 17.217 m², gồm 7 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tum; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 69.831,5 m². Công trình có chức năng văn phòng, cấp I, thời hạn sử dụng theo thiết kế không nhỏ hơn 50 năm. Thời gian thực hiện dự án khoảng 12 tháng. Công trình được định hướng thiết kế hài hòa với cảnh quan, tối ưu công năng, tạo môi trường làm việc mở và thuận tiện cho kết nối, trao đổi, sáng tạo. Tòa nhà Công nghệ số 01 là hạng mục thuộc Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu. Theo Quy hoạch, toàn Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT có quy mô khoảng 194,3 ha (trong đó riêng khu công nghệ số tập trung khoảng 58,5 ha). Dự kiến khi toàn khu đi vào hoạt động sẽ có khoảng 75.000 nhân sự làm việc, gồm chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Khu công nghệ số tập trung được định hướng cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghệ số; đồng thời có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối hệ sinh thái.