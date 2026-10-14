Singapore, Google phát triển mô hình AI nhận diện lừa đảo trên điện thoại

Chính phủ Singapore và Google DeepMind đang hợp tác phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện và cảnh báo những hành vi lừa đảo theo thời gian thực trên điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android, trong khi vẫn bảo đảm dữ liệu cá nhân và nội dung trao đổi của người dùng không bị rò rỉ ngoài thiết bị.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Dự án do Cơ quan công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) và Google DeepMind công bố ngày 14/10, bên lề Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế Singapore. Dự án được giới thiệu là mô hình phát hiện lừa đảo đầu tiên thuộc loại này, được thiết kế để nhận diện những thủ đoạn lừa đảo phù hợp với bối cảnh địa phương.

Theo GovTech, hệ thống này sử dụng AI để phân tích nội dung trao đổi trên các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, qua đó phát hiện những dấu hiệu thao túng tâm lý hoặc dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Đáng chú ý, mô hình được huấn luyện để nhận biết các thủ đoạn phổ biến tại Singapore, trong đó có giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo trực tiếp trên điện thoại, khuyến nghị người dùng không tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Ông Mark Chen, Giám đốc phụ trách niềm tin và an toàn của GovTech, nhấn mạnh việc phòng chống lừa đảo không nên đánh đổi bằng quyền riêng tư.

Theo ông, hợp tác với Google DeepMind sẽ đưa công nghệ bảo vệ tiên tiến trực tiếp lên thiết bị của người dân, giúp phát hiện những hình thức lừa đảo có mục tiêu cụ thể mà vẫn bảo mật nội dung trao đổi cá nhân.

Khác với các hệ thống AI phải gửi dữ liệu lên máy chủ để xử lý, mô hình mới thực hiện toàn bộ quá trình phân tích ngay trên điện thoại.

Google DeepMind khẳng định khi được triển khai, hệ thống chỉ có thể tiếp cận nội dung trao đổi trên thiết bị với sự đồng ý của người dùng. Chính phủ Singapore và Google sẽ không thể truy cập các cuộc trò chuyện thông qua việc vận hành mô hình này.

Trong giai đoạn phát triển ban đầu, mô hình được huấn luyện bằng dữ liệu đã ẩn danh từ các báo cáo lừa đảo và nguồn thông tin tình báo về tội phạm mạng. Hệ thống cũng được kiểm thử bằng những cuộc hội thoại mô phỏng cách sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp phổ biến tại Singapore.

Google cho biết mô hình sẽ tiếp tục được cập nhật để nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mới, đồng thời nâng cao khả năng phân biệt những cuộc trò chuyện thông thường với hành vi thao túng nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện hai bên chưa công bố thời điểm chính thức đưa công nghệ nói trên vào sử dụng, và mô hình này liệu có trở thành tính năng mặc định trên Android hay không.

Sáng kiến được triển khai trong bối cảnh Singapore tiếp tục đối mặt với tình trạng lừa đảo trực tuyến nghiêm trọng.

Theo số liệu được công bố, tổng thiệt hại do lừa đảo tại nước này từ năm 2019 đến nay đã vượt 4 tỷ SGD (khoảng 3,1 tỷ USD). Riêng 6 tháng đầu năm 2026, số tiền bị chiếm đoạt lên tới 410,6 triệu SGD (khoảng 320 triệu USD). Các hình thức phổ biến gồm lừa đảo thương mại điện tử, giả mạo trang web, đầu tư, tuyển dụng và giả danh nhân viên cơ quan nhà nước.

Cũng trong ngày 14/10, Google thông báo sẽ cung cấp cho Chính phủ Singapore quyền tiếp cận những công cụ AI tiên tiến của hãng trong lĩnh vực an ninh mạng, giúp các chuyên gia phát hiện, xác minh và khắc phục lỗ hổng bảo mật trong thời gian ngắn.

Theo Google, việc chủ động xử lý các điểm yếu từ khi chưa bị khai thác sẽ góp phần bảo vệ những hệ thống và dịch vụ thiết yếu trước nguy cơ gián đoạn hoạt động.

Hợp tác giữa Google và GovTech là một phần trong nỗ lực của Singapore nhằm tăng cường ứng dụng AI vào phòng thủ mạng quốc gia, phù hợp với Chiến lược An ninh mạng 2026 vừa được nước này công bố ngày 13/10.

Chiến lược đặt trọng tâm vào phát hiện sớm, ngăn chặn các mối đe dọa và nâng cao khả năng bảo vệ người dân, doanh nghiệp Singapore trước những hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi./.

Nền tảng AI giúp Hàn Quốc ngăn chặn hàng chục triệu USD thiệt hại do lừa đảo Hàn Quốc đã dùng nền tảng AI kết nối 130 tổ chức tài chính để chia sẻ dữ liệu lừa đảo, qua đó tạm dừng giao dịch từ khoảng 7.000 tài khoản và ngăn thiệt hại ước tính 66,4 tỷ won (47,6 triệu USD).