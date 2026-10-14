Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc

Chiều 14/10, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, cho biết với thông điệp "Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số," Giải thưởng không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

VDA 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế. Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng. Cách tiếp cận mới này giúp nhận diện những mô hình không chỉ ứng dụng công nghệ mà còn chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn.

Tiến sỹ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng, cho rằng VDA 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới ban hành. Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Vinh danh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork. Người đại diện nhận giải là ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quân, tính thực chất trong đánh giá cũng được nâng cao. Các đơn vị tham gia phải báo cáo chi tiết về quá trình phát triển sản phẩm và tổ chức triển khai, với những chỉ số cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước, số lượng người dùng, số doanh nghiệp ứng dụng và phạm vi tác động của sản phẩm đối với từng lĩnh vực hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Ông cho rằng việc cập nhật, nâng cấp giải thưởng theo định hướng chính sách mới sẽ giúp các đơn vị được vinh danh tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao hiệu quả ứng dụng và gia tăng giá trị thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để VDA 2026 lựa chọn, tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số không chỉ đáp ứng định hướng phát triển công nghệ của đất nước mà còn tạo ra hiệu quả cụ thể trong thực tế.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, tính tới mùa 9, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Hồng cho hay Hội Truyền thông số Việt Nam xác định trách nhiệm của mình không chỉ là tổ chức một giải thưởng, mà còn là kết nối tri thức, lan tỏa những mô hình tốt, khơi dậy tinh thần sáng tạo và góp phần hình thành niềm tin xã hội vào con đường phát triển bằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai đã góp phần làm rõ hơn vai trò của giải thưởng trong việc cụ thể hóa các định hướng phát triển của đất nước.

Theo đó, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh, mà cần tạo ra những chuyển biến thực chất về năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thông qua việc phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những mô hình có giá trị ứng dụng rõ ràng, VDA 2026 góp phần khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và đưa các thành tựu số vào thực tiễn./.

Chuyển đổi số kiến tạo nền tảng phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội Hà Nội đang từng bước chuyển đổi số, đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, hướng tới mô hình đô thị thông minh, hiện đại.