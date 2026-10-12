Tổng Giám đốc IMF: Làn sóng đầu tư AI tiếp sức cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày 12/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang giúp kinh tế toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 3%, đồng thời mang lại lợi ích lớn cho nhiều nền kinh tế châu Á cung cấp phần cứng phục vụ công nghệ này, trong đó có Thái Lan.

Bà Georgieva cho biết làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo đang tạo ra một “cú sốc về nhu cầu và đầu tư,” có thể giúp tăng trưởng tại các nền kinh tế châu Á phát triển tăng thêm 0,5-1 điểm phần trăm, trong khi các nền kinh tế châu Á mới nổi có thể tăng thêm 0,2-0,8 điểm phần trăm.

Theo bà, sự chuyển dịch sang một giai đoạn tăng tốc mới đang giúp kinh tế thế giới duy trì mức tăng trưởng khoảng 3%, bất chấp tác động từ cú sốc nguồn cung năng lượng.

Nhận định trên được bà đưa ra ngay trong ngày đầu tiên của chuỗi phiên họp thuộc khuôn khổ Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Tháng 7 vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3% trong năm 2026. Định chế tài chính này dự kiến công bố báo cáo triển vọng cập nhật vào ngày 13/10 tới.

Bà Georgieva ví Trí tuệ Nhân tạo như một “cơn sóng thần diễn ra chậm,” có thể gây ra những thay đổi sâu sắc đối với việc làm, tăng trưởng kinh tế, giáo dục và thậm chí cả cách các chính phủ tạo nguồn thu từ thuế, trong bối cảnh hoạt động kinh tế được dự báo sẽ chuyển dịch từ lao động sang vốn.

Quỹ Tiền tệ quốc tế nhận định rằng theo thời gian, Trí tuệ Nhân tạo có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc, làm giảm giá trị hoặc khiến khoảng 40% số việc làm bị xóa bỏ. Một nghiên cứu ban đầu cho thấy 10% số việc làm tại Mỹ hiện đã yêu cầu người lao động có kỹ năng về Trí tuệ Nhân tạo. Trong khi các công việc thường nhật, lặp đi lặp lại đang thu hẹp, số việc làm có mức lương thấp lại tăng lên trong hai lĩnh vực trả lương thấp là xây dựng và trung tâm dữ liệu.

Theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ là những quốc gia quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng AI. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho công nghệ này lại nằm ở châu Á.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, người coi vấn đề việc làm là một trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình, cho biết ngân hàng phát triển này đang tập trung khai thác tiềm năng của các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo quy mô nhỏ, không phụ thuộc vào các mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm tạo ra những bước cải thiện đáng kể về năng suất cho nông dân, hệ thống y tế, giáo viên và các đối tượng khác tại các thị trường mới nổi.

Phát biểu tại cùng sự kiện, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam cho rằng các chính phủ cần giải quyết vấn đề Trí tuệ Nhân tạo đang làm giảm cơ hội việc làm dành cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Ông cũng cho rằng thế giới cần ngăn chặn nguy cơ Trí tuệ Nhân tạo tạo ra một khoảng cách mới về tăng trưởng và tạo việc làm giữa các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế phát triển./.

Liên hợp quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu Theo báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới giữa năm 2026 do Liên hợp quốc công bố ngày 19/5, mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% (dự báo hồi tháng Một) xuống còn 2,5%.

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