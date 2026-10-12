Hà Nội chuyển hóa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 12/10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chuyển hóa nguồn lực thành động lực phát triển thực chất, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ các dự án chậm triển khai, khai thác hiệu quả đất đai và nâng cao trách nhiệm thực thi, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026.

Hội nghị do Bí thư Thành ủy cùng Thường trực Thành ủy chủ trì, xem xét kết quả 9 tháng, kịch bản tăng trưởng quý 4, nguồn thu từ đất, tiến độ dự án trọng điểm và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định hội nghị có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, hướng tới chuyển hóa nguồn lực thành động lực phát triển.

Đánh giá kết quả 9 tháng, Bí thư Thành ủy ghi nhận tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cải thiện qua từng quý: quý 1 tăng 7,87%, quý 2 tăng 8,22%, quý 3 tăng 10,02%; lũy kế 9 tháng tăng 8,85%. Đầu tư công, thương mại, dịch vụ chuyển biến tích cực; thu ngân sách đạt kết quả khá.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 02, Luật Thủ đô 2026 và quy hoạch tạo thêm điều kiện phát triển. Công tác xử lý 5 điểm nghẽn có chuyển biến, trong đó 11 công trình khẩn cấp, chống úng ngập cục bộ được đưa vào vận hành. Tuy nhiên, thành phố còn hạn chế về tăng trưởng, xuất khẩu, công nghiệp, đầu tư và các vấn đề dân sinh.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, quý 4 Hà Nội phải phấn đấu tăng 16,55%. Bí thư Thành ủy nhìn nhận mục tiêu rất cao nhưng có cơ sở thực hiện, đòi hỏi quyết tâm chính trị và trách nhiệm thực thi để hoàn thành 26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát từng dự án có khả năng tạo thêm sản lượng, giá trị ngay trong năm; giao rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực. Đầu tư công, các công trình trọng điểm phải trở thành động lực tăng trưởng chủ động nhất trong quý 4, nhất là dự án giao thông, cầu qua sông Hồng, đường vành đai và đường sắt đô thị.

Thành phố phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghiệp, xuất khẩu; kích cầu bán lẻ, du lịch, thương mại điện tử, kinh tế đêm, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và dự án cho năm 2027.

Khơi thông dự án, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Một yêu cầu được Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh là tạo chuyển biến thực tế tại các công trình trọng điểm, xử lý dứt điểm những dự án chậm triển khai; yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, nhất là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị. Những dự án đã bàn giao mặt bằng phải khẩn trương tổ chức thi công, không để nguồn lực tiếp tục bị lãng phí.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với chuẩn bị tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Các xã, phường cần công khai phương án, giải thích chính sách, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời kiến nghị phát sinh.

Trong điều hành đầu tư công, thành phố phải bố trí vốn phù hợp với khả năng thực hiện, kiểm soát chất lượng và tiến độ nghiệm thu. Đối với dự án ngoài ngân sách, cần đưa những dự án đã tháo gỡ vướng mắc vào triển khai thực tế, xác định rõ thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hiệu quả xử lý dự án chậm triển khai không chỉ thể hiện ở việc hoàn tất thủ tục mà phải được đánh giá qua khả năng khởi công, đưa dự án vào hoạt động và tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Thông tin tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường cho biết, Hà Nội tập trung triển khai 72 dự án, công trình trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư 230.388 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, các dự án giải ngân 33.621 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm 2026 thành phố giao.

Đối với 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, thành phố đã xử lý dứt điểm 71 dự án, gồm 21 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng; 33 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc thu hồi quyết định giao đất; 17 dự án đã khởi công. Ngoài ra, 102 dự án được tháo gỡ vướng mắc, cho phép tiếp tục thực hiện và hoàn thiện thủ tục.

Liên quan đến đất đai, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xây dựng phương án khai thác gắn với cân đối đầu tư dài hạn, điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian đô thị.

Thành phố cần xác định rõ quỹ đất có thể khai thác, tiến độ thu, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư hạ tầng; đồng thời tính đến sức hấp thụ của thị trường, phải phân biệt nguồn thu ngân sách bằng tiền với quỹ đất dự kiến thanh toán các dự án BT. Phát triển khu đô thị mới phải gắn với trường học, y tế, không gian xanh và hạ tầng xã hội đồng bộ; cân đối nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà ở thương mại.

Theo báo cáo tại hội nghị, Hà Nội xác định khoảng 19.325 ha đất có khả năng khai thác, với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tiềm năng ước khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; riêng giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 800.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ đầu tư phát triển Thủ đô trong những năm tới.

Lấy sản phẩm thực tế làm thước đo thực hiện nghị quyết

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phải được đánh giá bằng những sản phẩm được sử dụng và hiệu quả có thể kiểm chứng.

Thành phố cần hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng phục vụ công nghệ chiến lược; khai thác hiệu quả tiềm lực Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đẩy nhanh tiến độ Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và các dự án công nghệ quan trọng.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 10 nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho phép 2 dự án thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực phương tiện tự hành và chế biến đất hiếm. Hà Nội đã tái cấu trúc 1.557/1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,5%; tích hợp 1.991 thủ tục lên các hệ thống dùng chung, trong đó 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Kinh tế số ước chiếm 16,7% GRDP.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, tỷ lệ giải ngân kinh phí cho khoa học, công nghệ mới đạt 35,7%; chỉ 3/13 cơ sở dữ liệu được khai thác hiệu quả. Thành phố phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm từng cơ quan và thời hạn khắc phục, đưa dữ liệu vào phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Bí thư Thành ủy yêu cầu đưa các cơ chế phát triển Thủ đô vào thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa Luật Thủ đô và các nghị quyết chiến lược, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hỗ trợ kinh tế tư nhân phải giúp doanh nghiệp thực sự tiếp cận mặt bằng, nhân lực, công nghệ và thị trường.

Hội nhập quốc tế phải tạo thêm dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Việc xây dựng kế hoạch năm 2027 cần chú trọng hiệu quả đầu tư, liên kết vùng và bảo vệ môi trường.

Nâng cao trách nhiệm thực thi, giải quyết vấn đề dân sinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cần tiếp tục tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn của Thủ đô, thường xuyên cập nhật những tồn tại, nguy cơ tái diễn và biện pháp duy trì kết quả đã đạt được.

Các dự án triển khai theo cơ chế khẩn cấp phải bảo đảm tiến độ cam kết, có cá nhân trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm. Các cấp ủy cần kiểm tra việc thực hiện chính sách an sinh, chăm lo người có công, người yếu thế, giải quyết thủ tục hành chính và kiến nghị của người dân; chủ động chuẩn bị công tác chăm lo Tết.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong tháng 10 rà soát những nơi thiếu cán bộ chuyên môn, trang thiết bị hoặc hướng dẫn nghiệp vụ để kịp thời hỗ trợ. Những công việc thuộc thẩm quyền cấp xã phải được giải quyết ngay tại cấp xã; trường hợp vượt thẩm quyền phải có đầu mối tiếp nhận, trả lời nghiêm túc, có trách nhiệm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là Đảng ủy 126 xã, phường và người đứng đầu, khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay sau hội nghị.

Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người phụ trách, đơn vị chủ trì, sản phẩm cụ thể, thời hạn hoàn thành và các điều kiện bảo đảm thực hiện, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm 2026./.

Hà Nội dồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026 Với GRDP sáu tháng đầu năm tăng 8,22%, Hà Nội xác định sáu tháng cuối năm là giai đoạn quyết định để phát huy hiệu quả Luật Thủ đô 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và phấn đấu đạt tăng trưởng trên 11%.

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