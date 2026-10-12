Tuyên Quang: Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 9% so với cùng kỳ

Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh Tuyên Quang ước tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó GDP (GRDP) của tỉnh ước tăng 8,04%.

Theo số liệu từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và các báo cáo kinh tế-xã hội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Tăng 9,0% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các địa phương có mức tăng dưới 10% do chịu ảnh hưởng từ năng lực sản xuất mới và các ngành truyền thống. Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh ghi nhận mức tăng ấn tượng 14,02%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 3 năm 2026 của tỉnh ước đạt 8,26% so với cùng kỳ, cao hơn 1,04 điểm phần trăm so với quý 2, thấp hơn 3,76 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra (kịch bản là 12,02%).

Tính chung 9 tháng, GRDP ước tăng 7,85%, thấp hơn 1,05 điểm phần trăm so với kịch bản (kịch bản 8,9%).

Trong 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,25%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,57%; khu vực dịch vụ tăng 8,55%. Một số lĩnh vực tiếp tục là điểm sáng, như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,01%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,02%; vận tải, kho bãi tăng 12,8%.

Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1,075 tỷ USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ. Du lịch đón trên 3,243 triệu lượt khách, tổng chi tiêu đạt trên 8.984 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% kế hoạch Trung ương giao và bằng 78,6% kế hoạch tỉnh giao.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang đang chịu áp lực lớn khi tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV bắt buộc phải đạt ít nhất 15,04%.

Một số lĩnh vực vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đến ngày 14/9 mới đạt 37,5% kế hoạch. Một số dự án ngoài ngân sách triển khai chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc.

Sản xuất công nghiệp gặp khó khăn về nguyên liệu, nhiên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ; hạ tầng một số cụm công nghiệp chưa đồng bộ. Hạ tầng du lịch và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều khách có mức chi tiêu cao.

Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, đất đai, môi trường, xây dựng...

Công tác thu hút đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; các nhiệm vụ an sinh xã hội được quan tâm triển khai; phát triển các thành phần kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo kịch bản tăng trưởng quý 4 năm 2026, GRDP phấn đấu tăng 10,24% so với cùng kỳ; trong đó khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 16,49%, khu vực dịch vụ tăng 10,69%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,50%.

Để tạo động lực tăng trưởng, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển du lịch và dịch vụ, tăng thu ngân sách, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài sản công…/.

Đưa lợi thế biên giới thành động lực tăng trưởng xuất khẩu mới của Tuyên Quang Khi xúc tiến thương mại gắn với sản xuất, logistics và nhu cầu thực tế của thị trường, lợi thế cửa ngõ biên giới sẽ từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho Tuyên Quang những năm tới.

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