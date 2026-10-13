Đại học Quốc gia TP.HCM nhận gói tài trợ nghiên cứu AI trị giá 12 tỷ đồng

Ngày 13/10 tại Lễ Khai khóa - 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNG, đã trao tặng gói tài nguyên GPU trị giá 12 tỷ đồng cho ba trường thành viên gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Gói tài nguyên sẽ phục vụ hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của giảng viên, sinh viên trong hai năm học 2026-2027 và 2027-2028, tiếp nối gói tài nguyên GPU 6 tỷ đồng đã được VNG trao tặng nhà trường vào tháng 11/2025.

Nguồn lực tính toán này giúp các nhóm nghiên cứu chủ động hơn trong việc huấn luyện, thử nghiệm mô hình AI, vốn là một trong những điều kiện còn hạn chế đối với hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học trong nước.

Lễ Khai khóa là nghi thức khởi đầu năm học mới của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, sự kiện được tổ chức với chủ đề "Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam," thể hiện định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục đại học là trọng tâm của đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng ghi nhận vai trò quan trọng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong đổi mới giáo dục đại học.

Trong các nhiệm vụ đặt ra cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất. "Không để sinh viên chỉ học trong lớp, nhà khoa học chỉ làm đề tài, còn doanh nghiệp chỉ xuất hiện ở cuối quá trình. Với những ngành mới như bán dẫn, lượng tử, hàng không vũ trụ, cần huy động sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu ra," Thủ tướng phát biểu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ làm chủ công nghệ mà phải từng bước hình thành năng lực công nghệ nội sinh, phát triển công nghệ lõi và tạo ra sản phẩm công nghệ có khả năng cạnh tranh và mang thương hiệu Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của đại học trong đào tạo nhân tài, phát triển tri thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. "Một đại học không lớn vì có nhiều đơn vị, có đông người học. Tầm vóc của đại học nằm ở những con người mà đại học đào tạo, ở tri thức mà đại học đóng góp, và ở việc có mặt khi xã hội cần một lời giải đáng tin cậy."

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VNG)

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường học thuật có khả năng thu hút và kết nối nhân tài Việt Nam, đồng thời tạo ra những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Bên cạnh việc tài trợ tài nguyên GPU cho các trường thành viên trực tiếp nâng cao năng lực tính toán, VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn đồng sáng lập Saigon AI Hub, mô hình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở đầu tiên tại Việt Nam, kết nối các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác công nghệ để thúc đẩy cộng đồng R&D trên quy mô rộng. Ở mảng đào tạo, theo MOU, hai bên đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên chất lượng cao trong 3-5 năm tới.

"Việt Nam không thiếu nhân tài hay những ý tưởng công nghệ tốt. Điều quan trọng là làm sao kết nối được tri thức, nguồn lực và kinh nghiệm thực tiễn để những ý tưởng ấy có thể đi xa hơn, tiệm cận trình độ thế giới (world-class). Thông qua hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi muốn cùng nhà trường phát huy thế mạnh của mỗi bên, tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu, kỹ sư trẻ theo đuổi những bài toán công nghệ có giá trị, qua đó từng bước xây dựng năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam," ông Lê Hồng Minh chia sẻ.

Các hoạt động hợp tác giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó có Nghị quyết 62/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố./.