iPhone 18 tạo 'sức nóng' trên bảng tìm kiếm công nghệ quý III

Mùa ra mắt iPhone mới tiếp tục tạo "sức nóng" trên bảng tìm kiếm công nghệ tại Việt Nam trong Quý III/2026. Theo báo cáo do Cốc Cốc công bố ngày 14/10, từ khóa "iPhone 18" nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất về điện thoại iPhone, với lượng tìm kiếm tăng 532% so với Quý II/2026.

Đáng chú ý, từ khóa "giá iPhone 18" tăng tới 2.802% tức là hơn 28 lần cho thấy giá bán là một trong những vấn đề được người dùng quan tâm khi tìm hiểu về thế hệ thiết bị mới.

Bên cạnh thông tin giá cả, các truy vấn liên quan đến thời điểm ra mắt và những phiên bản cao cấp cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Từ khóa "iPhone 18 Pro" tăng 303%, trong khi "iPhone 18 khi nào ra mắt" tăng 270% so với quý trước. iPhone 18 Pro Max đứng thứ hai về lượng tìm kiếm trong nhóm từ khóa iPhone được báo cáo thống kê.

So sánh với cùng kỳ năm 2025, mức độ quan tâm đến thế hệ iPhone mới cũng có những điểm đáng chú ý. Theo Cốc Cốc, lượng tìm kiếm "iPhone 18 Pro Max" cao hơn 56% so với "iPhone 17 Pro Max" trong mùa ra mắt tương ứng.

Đặc biệt, phiên bản Pro Max được tìm kiếm nhiều gấp 15 lần phiên bản Pro trong năm nay. Những số liệu này phản ánh sự chú ý nổi bật dành cho dòng sản phẩm cao cấp trong dữ liệu tìm kiếm của Cốc Cốc.

Báo cáo cũng ghi nhận sự quan tâm đến iPhone màn hình gập, với từ khóa "iPhone gập" tăng 551%. Trong khi đó, iPhone Duo xuất hiện như một điểm nhấn mới trong dữ liệu tìm kiếm liên quan đến hệ sinh thái iPhone. Các truy vấn về thiết bị gập tập trung vào những đặc điểm như kích thước và nếp gấp màn hình.

iPhone Duo đánh dấu sự thay đổi đáng kể nhất về thiết kế của iPhone trong nhiều năm qua.

Nhìn rộng hơn, những xu hướng này phù hợp với bức tranh tìm kiếm công nghệ trong Quý III/2026. Theo Cốc Cốc, tổng lượng tìm kiếm của tám chủ đề chính trong báo cáo tăng 3,6% so với quý trước.

Công nghệ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, tăng 8,1%; Giải trí đứng thứ hai, tăng 4,2%. Bên cạnh các sản phẩm điện tử tiêu dùng, người dùng cũng gia tăng tìm kiếm những công cụ trí tuệ nhân tạo chuyên biệt phục vụ học tập và công việc.

Nhóm các chatbot quen thuộc như ChatGPT, Gemini, Grok và DeepSeek tiếp tục nằm trong danh sách các công cụ AI được tìm kiếm phổ biến nhất. Đáng chú ý, ứng dụng hỏi đáp AI Hay do đội ngũ người Việt phát triển vẫn góp mặt và duy trì sức hút bên cạnh các nền tảng quốc tế lớn.

Xu hướng nổi bật trong quý này là sự xuất hiện của các công cụ AI phục vụ mục đích chuyên biệt, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ở bảng từ khóa thịnh hành, "OpenQuiz AI," ứng dụng học từ vựng bằng thẻ ghi nhớ tích hợp AI dẫn đầu với mức tăng với 1.726%. Tiếp đó, “Dola AI” ghi nhận mức tăng 1.352% và nền tảng hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và tạo tài liệu “Genspark AI” tăng 108%.

Ngoài ra, nhu cầu tích hợp và sử dụng các tính năng nâng cao cũng được thể hiện qua các từ khóa tìm kiếm như "DeepSeek API" và "ChatGPT Plus" lần lượt tăng 80% và 27, cho thấy người dùng đang dần chuyển từ việc trải nghiệm sang ứng dụng AI vào các nhiệm vụ cụ thể.

Trong nhóm việc làm IT, sự quan tâm của người dùng có xu hướng dịch chuyển về các địa phương thay vì các thành phố trung tâm lớn. Các từ khóa như "việc làm IT Đà Nẵng" tăng 1.375%, "việc làm IT Helpdesk Cần Thơ" tăng 434% và "việc làm IT Khánh Hòa" tăng 91%. Đồng thời, nhu cầu tìm kiếm vị trí thực tập gắn với công nghệ cũng tăng cao, điển hình là từ khóa "AI Engineer Intern HCM" với mức tăng 122% và "Data Engineer Intern" với 58%.

Ở các nhóm ngành khác, nhu cầu tuyển dụng cũng ghi nhận những biến động lớn. Tìm kiếm "tuyển gia sư" tăng 3.080%, "tuyển dụng điều dưỡng" tăng 2.787%. TopCV, VietnamWorks, Việc Làm 24h và CareerViet tiếp tục là các nền tảng tìm việc được tra cứu nhiều nhất.

Người dùng cũng quan tâm hơn tới việc chuẩn bị hồ sơ và tìm việc ngoài giờ thông qua các từ khóa "tải mẫu CV xin việc Word" (tăng 62%), "CV Harvard" (tăng 54%) và "việc làm thêm buổi tối" ( tăng 61%)./.