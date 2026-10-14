Đà Nẵng kết nối dữ liệu, hình thành trung tâm điều hành số

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với Nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) năm 2026 diễn ra chiều 14/10 tại Hà Nội.

Với hạng mục giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của Nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các tiêu chí về khả năng nhân rộng, phát triển hệ sinh thái và tính bền vững cũng được bổ sung, thể hiện định hướng lựa chọn những mô hình không chỉ hiệu quả trong phạm vi nội bộ mà còn có thể lan tỏa trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế số và xã hội số.

Kết nối dữ liệu, hình thành trung tâm điều hành số

Ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Trung tâm thông tin và giám sát, điều hành thông minh (IOC), Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, cho biết tại Đà Nẵng, Nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số được hình thành trên cơ sở Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) ra mắt năm 2023, cùng quá trình tích hợp cơ sở dữ liệu và hoàn thiện các giải pháp công nghệ.

Nền tảng do Ủy ban Nhân dân thành phố định hướng, chỉ đạo, giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng quản lý, vận hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai.

Được xác định là hạ tầng số trọng yếu, IOC đóng vai trò như “bộ não số” của thành phố, thực hiện thu thập, tích hợp, chuẩn hóa, phân tích và chia sẻ dữ liệu từ nhiều nguồn.

Thông qua các bảng điều khiển (dashboard), biểu đồ trực quan, bản đồ số và hệ thống cảnh báo, lãnh đạo có thể theo dõi toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Đến nay, hệ thống đã kế thừa, tích hợp 30 nguồn dữ liệu từ 45 cơ quan, đơn vị; hình thành các nhóm số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực hành chính công, kinh tế-xã hội, giám sát hiện trường... Nền tảng cung cấp hơn 45 dịch vụ giám sát, trên 250 biểu đồ trực quan cùng 60 mô hình cảnh báo, dự báo.

Hệ thống được tổ chức theo mô hình IOC cấp thành phố, các Trung tâm điều hành (OC) cấp xã, phường và OC chuyên ngành, tạo mạng lưới điều hành số xuyên suốt.

Nền tảng hỗ trợ truy cập qua máy tính và thiết bị di động, đồng bộ dữ liệu, phân quyền theo thẩm quyền và gửi cảnh báo qua nhiều kênh như ứng dụng IOC, tin nhắn Zalo, SMS, email công vụ.

Đáng chú ý, dữ liệu được xây dựng thành các kịch bản điều hành chuyên đề, phục vụ theo dõi tình hình kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia," giám sát môi trường, hồ chứa nước và phòng, chống thiên tai. Qua đó, việc điều hành từng bước chuyển từ phụ thuộc vào báo cáo tổng hợp thủ công sang giám sát chủ động, dựa trên dữ liệu cập nhật thường xuyên.

Từ dữ liệu số đến hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

Một trong những dấu ấn của nền tảng là việc đưa dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số) vào phục vụ các cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố từ cuối năm 2025.

Các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tiến độ công trình trọng điểm và giải quyết thủ tục hành chính được thể hiện trực quan, giúp lãnh đạo thuận lợi theo dõi, so sánh và nhận diện những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ.

Đến nay, IOC đã được phân quyền cho lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành khai thác, sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đối với chính quyền cơ sở, cả 93 xã, phường của thành phố đã được phân quyền khai thác, sử dụng chung nền tảng IOC. Các địa phương có thể cập nhật dữ liệu, xây dựng dashboard và bản đồ số đặc thù, phục vụ quản lý địa bàn, theo dõi nhiệm vụ và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận. Trong đó, nhiều xã, phường đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đặc thù, hình thành dashboard riêng và bản đồ số phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo địa phương.

Trong lĩnh vực hành chính công, IOC thiết lập cơ chế giám sát tiến độ xử lý hồ sơ và cảnh báo tự động đối với hồ sơ chưa được tiếp nhận, sắp đến hạn, quá hạn hoặc nhận đánh giá không hài lòng từ người dân.

Đến nay, hệ thống đã gửi hơn 500.000 lượt cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ xử lý hồ sơ. Nhờ tăng cường giám sát và đôn đốc, từ tháng 1/2026, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn duy trì ở mức khoảng 99%.

Nền tảng cũng hỗ trợ theo dõi, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Trong 7 tháng của năm 2026, hệ thống giám sát hơn 15.000 ý kiến gửi đến thành phố, với tỷ lệ phản hồi trên 99% và tỷ lệ xử lý đúng hạn trên 95%. Việc ứng dụng AI để phân tích dữ liệu phản ánh còn giúp nhận diện những lĩnh vực, vấn đề mà cơ quan chức năng cần quan tâm chỉ đạo.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, IOC kết nối dữ liệu từ 82 trạm đo mưa, 56 tháp báo ngập, 8 trạm đo mực nước, 22 tháp cảnh báo bão lũ, 4 trạm bơm chống ngập và 4 hồ thủy điện trên lưu vực Vu Gia-Thu Bồn.

Thông tin được chia sẻ kịp thời đến các cơ quan chức năng và người dân qua những kênh thông tin phù hợp, hỗ trợ theo dõi diễn biến mưa lũ, điều phối ứng cứu và tổ chức cứu trợ. Trong đợt mưa lớn cuối tháng 10/2025, hệ thống được vận hành trực 24/24 giờ, tiếp nhận và điều phối xử lý 45 yêu cầu cứu trợ SOS.

Ông Nguyễn Văn Quốc cho biết thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục định hướng mở rộng kết nối dữ liệu, hoàn thiện các dashboard chuyên đề và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, nhận diện vấn đề, dự báo xu hướng, hỗ trợ ra quyết định. Các mô hình AI đang được kiểm thử, đánh giá và hiệu chỉnh trước khi đưa vào vận hành chính thức nhằm bảo đảm độ tin cậy.

Với khả năng tích hợp linh hoạt, mở rộng đến nhiều cấp quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ các bài toán thực tiễn, IOC đang góp phần hình thành hệ sinh thái quản trị số thống nhất. Đây là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển đô thị thông minh./.

Vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng, Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

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