Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng vào lĩnh vực tài chính

Làn sóng tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính tại Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng khi nhà chức trách xác nhận thêm 5 doanh nghiệp bị xâm nhập, nâng tổng số tổ chức tài chính bị ảnh hưởng lên 16 đơn vị.

Đến nay, khoảng 100.000 hồ sơ thông tin cá nhân bị xác định đã rò rỉ.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 14/10 cho biết 5 đơn vị mới được xác nhận là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng gồm Ngân hàng Tiết kiệm DB (DB Savings Bank), Công ty Tài chính KDB Capital, Brightfix, Streami (sàn giao dịch tài sản số GOPAX) và Prabang.

Sau khi các vụ việc được ghi nhận tại DB Savings Bank và KDB Capital, phạm vi ảnh hưởng của các cuộc tấn công tiếp tục lan sang Brightfix, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính điện tử, cùng hai nhà cung cấp dịch vụ tài sản số là Streami và Prabang. Tuy nhiên, DB Savings Bank cho biết hiện chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng.

Với các trường hợp mới được xác nhận, số tổ chức tài chính bị xâm nhập đã tăng từ 11 đơn vị lên 16 đơn vị. Xét theo lĩnh vực hoạt động, các đơn vị bị ảnh hưởng gồm 4 ngân hàng là Shinhan, KB Kookmin, Busan và Hana; 4 ngân hàng tiết kiệm là Yegaram, Welcome, DB và OK; 2 công ty tài chính chuyên biệt là Hyundai Capital và KDB Capital; 2 nền tảng tài chính liên kết đầu tư trực tuyến là PFCT và MOUDA; 1 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính điện tử là Brightfix; 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản số là Streami và Prabang; cùng 1 tổ chức tài chính hợp tác là Liên đoàn Hợp tác xã Tín dụng Cộng đồng Hàn Quốc (KFCC).

Đối với GOPAX, các đối tượng đã truy cập hệ thống thông qua việc sử dụng các tài khoản đăng nhập và mật khẩu bị rò rỉ từ trước. GOPAX cho biết đã phát hiện và ngăn chặn các nỗ lực truy cập bất thường. Qua kiểm tra, doanh nghiệp xác định chưa đến 10 tài khoản khách hàng bị truy cập trái phép và không ghi nhận thiệt hại về tài sản.

Theo đánh giá của giới chức tài chính, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể còn tiếp tục gia tăng. Các tổ chức tài chính hiện vẫn đang rà soát nguy cơ xâm nhập bổ sung dựa trên các địa chỉ IP của tin tặc được chia sẻ thông qua Viện An ninh Tài chính Hàn Quốc và các cơ quan liên quan.

Tính đến nay, khoảng 100.000 hồ sơ thông tin cá nhân được xác nhận đã bị rò rỉ. Các dữ liệu bị lộ gồm họ tên, thông tin liên hệ, số đăng ký cư trú và địa chỉ thư điện tử.

Tuy nhiên, FSC cho biết hiện chưa phát hiện trường hợp rò rỉ các thông tin như số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ thanh toán, những dữ liệu có thể trực tiếp dẫn đến các giao dịch gian lận./.

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