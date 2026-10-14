Tủ lạnh và thiết bị gia dụng là "cửa ngõ" cho tin tặc?

Cùng với khả năng kết nối internet ngày càng tăng của các thiết bị gia dụng vốn dĩ chủ yếu hoạt động bằng cơ học, nguy cơ tội phạm mạng lợi dụng những "cửa ngõ" này để tiến hành tấn công mạng cũng ngày càng gia tăng.

Vụ việc tin tặc phá hoại hệ thống làm lại tại hơn 500 siêu thị và cửa hàng ở Pháp mới đây chính là minh họa rõ ràng nhất cho nguy cơ này.

Từ tủ lạnh, hệ thống sưởi cho đến camera an ninh và mạng lưới báo động, thậm chí cả những chiếc bàn chải đánh răng, ngày càng nhiều thiết bị có thể kiểm soát và điều khiển từ xa nhờ được kết nối internet bằng cách trực tiếp, qua ứng dụng, dịch vụ đám mây hoặc mạng gia đình.

Theo báo cáo thị trường của Grand View Research, dự báo quy mô thị trường thiết bị gia dụng thông minh toàn cầu sẽ đạt 40,5 tỷ USD vào năm 2026 và tăng vọt lên 75 tỷ USD vào năm 2033. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang dẫn đầu thị trường khi chiếm tới 40% doanh thu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những thiết bị này đều có nguy cơ bị tấn công dẫn đến việc đánh cắp dữ liệu, làm gián đoạn dịch vụ hoặc sử dụng các thiết bị được kết nối làm bàn đạp để xâm nhập vào một mạng lưới lớn hơn.

Từ năm 2015, tại một hội nghị về bảo mật ở Las Vegas, Mỹ, các chuyên gia đã chứng minh cách thức xâm nhập vào tủ lạnh thông minh của Samsung, để chặn và thu thập một phần dữ liệu mạng truyền qua thiết bị này.

Theo các chuyên gia các mục tiêu phổ biến nhất là những thiết bị có kết nối Internet và có thể điều khiển từ xa, bao gồm camera an ninh, chuông cửa có hình, hệ thống báo động, khóa thông minh, bộ điều nhiệt và hệ thống sưởi trung tâm. Ngoài ra, các thiết bị gia dụng thông minh như tủ lạnh, lò nướng và máy giặt cũng có thể gặp rủi ro nếu chúng được kết nối với Internet.

Theo dữ liệu từ ngành bảo mật, bộ định tuyến (router) - chứ không phải các thiết bị gia dụng, mới là mục tiêu của hơn 75% các vụ tấn công nhắm vào các thiết bị được kết nối.

Thông qua thiết bị "cửa ngõ" thường bị bỏ qua này, tin tặc dễ dàng thâm nhập và kiểm soát toàn bộ các thiết bị kết nối bên trong mà không cần tốn công tấn công riêng lẻ, hoặc thao túng cấu hình DNS để bí mật chuyển hướng người dùng sang các trang web giả mạo, và có thể lợi dụng địa chỉ IP này làm bình phong che dấu vết khi tấn công các hệ thống khác.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo về các động thái của tin tặc khi đã xâm nhập được vào thiết bị. Cụ thể, tin tặc thường có thể thực hiện một trong hai hành động: thu thập thông tin hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Do đó, để bảo vệ thiết bị, các chuyên gia an ninh mạng thường khuyến nghị người dùng thay đổi mật khẩu mặc định, kích hoạt xác thực hai lớp (nếu có) và thường xuyên cập nhật phần mềm.

Người tiêu dùng cũng nên loại bỏ hoặc thay thế các thiết bị không còn được cập nhật bảo mật, duy trì kết nối hầu hết các thiết bị trong mạng nội bộ và chỉ kết nối sản phẩm với internet khi thực sự cần thiết./.

Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt.