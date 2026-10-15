GlobalFoundries đầu tư 21 tỷ USD xây dựng hai cơ sở sản xuất chip tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 thông báo công ty sản xuất chất bán dẫn GlobalFoundries sẽ đầu tư 21 tỷ USD để xây dựng hai cơ sở sản xuất chip quy mô lớn tại thành phố Malta, bang New York.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ rõ dự án dự kiến tạo ra 27.000 việc làm có mức lương cao trong lĩnh vực xây dựng và chuỗi cung ứng, cùng hơn 1.000 việc làm mới đòi hỏi trình độ chuyên môn cao trong ngành sản xuất tại bang New York. Nhật Bản sẽ cung cấp nguồn vốn cho khoản đầu tư này - một phần trong các thỏa thuận thương mại giữa Washington và Tokyo.

Tổng thống Trump cho rằng khoản đầu tư là kết quả của các thỏa thuận thương mại mà Chính phủ Mỹ đạt được, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước, tạo việc làm và củng cố an ninh quốc gia cũng như an ninh kinh tế Mỹ.

Ông nhấn mạnh Washington đang chuyển các cam kết đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thành những dự án xây dựng và sản xuất cụ thể, qua đó tăng năng lực cung ứng chất bán dẫn, mở rộng nguồn cung điện và tăng cường an ninh năng lượng.

Bên cạnh dự án của GlobalFoundries, Tổng thống Trump cho biết Bộ Thương mại Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Howard Lutnick, sẽ đầu tư thêm 955 triệu USD vào các lĩnh vực công nghệ quang tử silicon, silicon-germanium và đóng gói vi mạch tiên tiến. Khoản đầu tư này nâng tổng vốn đầu tư của Chính phủ Mỹ vào các lĩnh vực liên quan lên 1,63 tỷ USD. Theo ông Trump, giá trị cổ phần do Chính phủ Mỹ nắm giữ hiện vượt 2 tỷ USD.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng khẳng định chính quyền đang áp dụng cách tiếp cận mới, chuyển các khoản hỗ trợ của chính phủ thành lợi ích tài chính trực tiếp cho người nộp thuế Mỹ. Ông viện dẫn thỏa thuận với Intel trước đó và cho biết thỏa thuận mới với GlobalFoundries cũng quy định việc người nộp thuế Mỹ được hưởng lợi thông qua cổ phần trong doanh nghiệp.

Tổng thống Trump đánh giá các dự án đầu tư chất bán dẫn có ý nghĩa lâu dài đối với nền kinh tế Mỹ, góp phần phục hồi ngành công nghiệp trong nước, tạo thêm việc làm có thu nhập cao và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung công nghệ từ nước ngoài. Ông đồng thời ca ngợi thành quả kinh tế của chính quyền, coi đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực sản xuất và vị thế cạnh tranh của Mỹ./.

Tỷ phú Elon Musk đầu tư 55 tỷ USD cho dự án sản xuất chip AI tại Texas Tỷ phú Musk nêu rõ cơ sở được đặt tên là Terafab, tọa lạc tại hạt Grimes, cách thành phố Houston khoảng 110km về phía Tây Bắc, và sẽ do hãng xe điện Tesla và công ty SpaceX cùng vận hành.

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