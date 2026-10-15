Samsung đẩy mạnh 'cuộc đua' AI trên thiết bị gia dụng tại thị trường Việt Nam

Xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các thiết bị gia dụng, điện tử gia đình đang ngày càng thu hút sự quan tâm khi người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm thông minh, tiện lợi và mang lại trải nghiệm cá nhân hóa.

Từ điều hòa, tủ lạnh đến máy giặt, AI không chỉ bổ sung tính năng mới mà còn thay đổi cách con người tương tác với thiết bị trong đời sống thường nhật. Đây cũng đang dần trở thành cuộc đua giữa các hãng công nghệ nhằm xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh. Trong bối cảnh đó, ngày 14/10, Samsung Electronics đã giới thiệu danh mục thiết bị gia dụng ứng dụng AI mới nhất tại sự kiện The Brief 2026 ở Hà Nội.

Theo ông Bernard Ang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị Gia dụng Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, hãng hướng tới việc đưa các đổi mới công nghệ vào những nhu cầu thực tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp ứng dụng AI.

Samsung tiếp tục phát triển danh mục HVAC, tức hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, cho không gian dân dụng và thương mại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong lĩnh vực điều hòa không khí, Samsung tiếp tục phát triển danh mục HVAC, tức hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, cho không gian dân dụng và thương mại. Công nghệ WindFree là một trong những trọng tâm của danh mục này, với mẫu Bespoke AI WindFree Pro tích hợp các tính năng nhằm điều chỉnh trải nghiệm làm mát theo nhu cầu người dùng.

Những tính năng này cho thấy AI được ứng dụng không chỉ để điều khiển thiết bị mà còn hướng tới việc thích ứng với thói quen và điều kiện sinh hoạt của từng người. Tại sự kiện, Samsung cũng hé lộ mẫu điều hòa dân dụng dự kiến ra mắt năm 2027.

Ở nhóm thiết bị nhà bếp, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub được giới thiệu với các tính năng hỗ trợ quản lý thực phẩm và lên kế hoạch bữa ăn. AI Vision được nâng cấp khả năng nhận diện nhiều loại thực phẩm hơn với độ chính xác cao hơn nhờ kết hợp xử lý thông minh trên nền tảng đám mây. Dựa trên nguyên liệu hiện có, SmartThings Food có thể đề xuất công thức nấu ăn, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị bữa ăn hằng ngày.

Tủ lạnh Bespoke AI Family Hub được giới thiệu với các tính năng hỗ trợ quản lý thực phẩm và lên kế hoạch bữa ăn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một tính năng khác là widget FoodNote, có khả năng phân tích thói quen tiêu thụ để đưa ra gợi ý cá nhân hóa cho danh sách mua sắm, dựa trên những mặt hàng được sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh thị trường gia đình, Samsung đang mở rộng các giải pháp dành cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực HVAC và giặt sấy công nghiệp.

Ở lĩnh vực giặt sấy, Samsung giới thiệu máy giặt dung tích 18 kg và máy sấy dung tích 14 kg, hướng tới những môi trường có nhu cầu xử lý khối lượng đồ giặt lớn.

Bên cạnh thị trường gia đình, Samsung đang mở rộng các giải pháp dành cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực HVAC và giặt sấy công nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đối với các tòa nhà, khách sạn, cửa hàng bán lẻ và môi trường doanh nghiệp, Samsung phát triển SmartThings Pro, nền tảng Internet vạn vật (IoT) dành cho doanh nghiệp. Nền tảng này kết nối hệ thống HVAC và các thiết bị khác, cho phép quản lý nhiều địa điểm, tự động hóa hoạt động và giám sát mức tiêu thụ năng lượng thông qua bảng điều khiển tùy chỉnh cùng khả năng tích hợp API dành cho doanh nghiệp.

Không chỉ mở rộng tính năng và phạm vi ứng dụng, Samsung còn nhấn mạnh việc duy trì trải nghiệm sau khi khách hàng mua sản phẩm. Theo hãng, các thiết bị gia dụng đủ điều kiện được hỗ trợ cập nhật phần mềm tối đa 7 năm.

Bản cập nhật tháng 9 đã nâng cấp AI Vision và Now Brief trên một số mẫu tủ lạnh tại thị trường toàn cầu. Samsung đồng thời giới thiệu trải nghiệm Bixby được nâng cấp, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tự nhiên và giúp người dùng điều khiển thiết bị trực quan hơn.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dịch vụ Home Appliance Remote Management (HRM), tức quản lý và chẩn đoán lỗi thiết bị gia dụng từ xa, là một phần khác trong hệ sinh thái hỗ trợ. Khi người dùng đồng ý cho phép truy cập từ xa, dịch vụ có thể hỗ trợ xác định và chẩn đoán sự cố theo thời gian thực, đồng thời hướng dẫn các bước xử lý. Trong trường hợp cần kiểm tra trực tiếp, kỹ thuật viên có thể xem trước dữ liệu chẩn đoán để chuẩn bị phương án hỗ trợ phù hợp.

Các giải pháp dành cho doanh nghiệp cũng được giới thiệu tại Samsung Business Experience Studio ở Hà Nội, không gian mô phỏng những tình huống ứng dụng thực tế trong giáo dục, khách sạn và các môi trường thương mại khác.

Thông qua danh mục thiết bị gia dụng ứng dụng AI, nền tảng kết nối và dịch vụ hậu mãi, Samsung đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái phục vụ cả nhu cầu sinh hoạt gia đình lẫn hoạt động kinh doanh./.

Việt Nam mong muốn Samsung đồng hành trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn Samsung không chỉ mở rộng sản xuất tại Việt Nam mà tăng đầu tư R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng.