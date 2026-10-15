Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, từ ngày 11-15/10, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đối tác tại Đức trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị đô thị.

Trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng

Trong khuôn khổ chuyến công tác, tại thủ đô Berlin, ngày 12/10, đoàn đã làm việc với Trung tâm Phòng chống tham nhũng, thuộc Viện Công tố cấp cao Berlin, nơi giữ vai trò đầu mối trong tiếp nhận thông tin, tư vấn phòng ngừa và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý tham nhũng.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và ông Thomas Fels, Trưởng Công tố viên cấp cao kiêm Giám đốc Trung tâm Phòng chống tham nhũng, đã trao đổi về những kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Lê Quốc Phong cho rằng những kinh nghiệm thực tiễn của Trung tâm Phòng chống tham nhũng sẽ là nguồn tham khảo hữu ích, góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Thomas Fels cho biết, trung tâm sẵn sàng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng cơ chế phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích, tiếp nhận và xử lý thông tin, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng như ứng dụng công nghệ và xây dựng văn hóa liêm chính trong khu vực công.

Thúc đẩy hợp tác về quản trị đô thị

Ngày 13/10, tại Leipzig - thành phố lớn nhất bang Sachsen, trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa và hội chợ quốc tế quan trọng của Đức, đoàn công tác đã làm việc với Tiến sỹ Martina Munch, Phó Thị trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, y tế và đa dạng. Hai bên trao đổi về việc tăng cường, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội, quản trị đô thị và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai thành phố.

Đoàn công tác làm việc với Tiến sỹ Martina Munch, Phó Thị trưởng thành phố Leipzig. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định, trên nền tảng quan hệ “Thành phố Đối tác” và tình hữu nghị gắn bó, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Leipzig sẽ tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cả hai địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

Tiếp đó, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ) và Công ty Tilia GmbH tại Leipzig nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp kết hợp quản lý không gian xanh, quản lý nước mưa và giảm ngập...

Các bên cũng trao đổi về các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong quản trị đô thị; xử lý nước thải và kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu và triển khai hợp tác, kết nối Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz (UFZ) và Công ty Tilia GmbH với các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức trao đổi chuyên gia, bồi dưỡng cán bộ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 14/10, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Hội nghị về 15 năm Hợp tác Chiến lược Việt Nam-Đức, do Hội Đức Việt, Hội Nhịp cầu châu Á và Đại học FOM Berlin đồng tổ chức.

Bên lề hội nghị này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã có cuộc tiếp xúc xã giao với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 thiết lập Đối tác chiến lược, và cùng chia sẻ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Ramelow tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các cơ quan, địa phương và đối tác Đức, góp phần thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, văn hoá và giao lưu nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Cùng ngày, đoàn đã làm việc với Phó Chủ tịch đảng Cánh tả (Die Linke), Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức Ates Gürpinar tại trụ sở của đảng. Hai bên đã trao đổi những vấn đề về xây dựng đảng và củng cố niềm tin của người dân.

Qua trao đổi, phía bạn đánh giá cao những chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung vào hai mục tiêu: Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế hợp tác, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và củng cố đảng.

Một trong những hoạt động đáng chú ý nữa của đoàn tại Cộng hòa Liên bang Đức là chuyến thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.

Sau khi nghe Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành và các cán bộ Đại sứ quán trao đổi về tình hình nước sở tại và các mặt hợp tác giữa Việt Nam và Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác Đức.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác châu Âu có nền tảng hợp tác lâu dài và thực chất. Ngôi nhà Đức và Trường Đại học Việt-Đức là những dự án “Hải đăng” - biểu tượng của quan hệ Việt Nam-Đức trên địa bàn thành phố.

Tại Đức, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với ba địa phương là Leipzig, Frankfurt và Heidelberg. Tính đến ngày 30/9/2026, Cộng hòa Đức có 316 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn khoảng 742 triệu USD./.

Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác công nghệ tại Đức Chuyên gia Đức cho rằng Việt Nam có thể phát huy những lợi thế sẵn có để tham gia sâu hơn vào các hoạt động công nghệ của doanh nghiệp Đức.