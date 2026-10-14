Mỹ chuẩn bị thăm dò dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản tại Greenland

Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang chuẩn bị triển khai hoạt động thăm dò quy mô lớn dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản tại Greenland, trong bối cảnh Washington thúc đẩy tăng cường hiện diện quân sự tại hòn đảo có vị trí chiến lược ở Bắc Cực này.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định Greenland có tiềm năng lớn về tài nguyên dầu mỏ, vượt xa nhiều khu vực khác về trữ lượng dầu có thể khai thác. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra số liệu cụ thể về trữ lượng, tiến độ triển khai hay kế hoạch tham gia của các doanh nghiệp.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh hồi tháng 9, hướng tới tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại hòn đảo.

Thỏa thuận dự kiến cho phép Washington xây dựng thêm hai cơ sở quân sự tại Narsarsuaq ở phía Nam và Mestersvig ở phía Đông Greenland, bên cạnh căn cứ Pituffik hiện có ở phía Bắc.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Trong thời gian qua, Mỹ nhiều lần thể hiện sự quan tâm tới hòn đảo này do vị trí địa chiến lược và tiềm năng tài nguyên. Tuy nhiên, những đề xuất của Washington về việc tiếp quản Greenland đã vấp phải sự phản đối từ Đan Mạch, các đồng minh NATO và người dân trên đảo.

Greenland còn có vị trí quan trọng tại Bắc Cực, khu vực đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn do tiềm năng tài nguyên và khả năng hình thành các tuyến hàng hải mới khi băng tan. Hòn đảo cũng có các mỏ đất hiếm, nguồn nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghệ.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu sức ép từ xung đột tại Trung Đông, việc thúc đẩy thăm dò tài nguyên tại Greenland tiếp tục thu hút sự chú ý đối với tiềm năng kinh tế của khu vực Bắc Cực./.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ thỏa thuận “vô thời hạn” với Đan Mạch về đảo Greenland Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố thỏa thuận giữa Mỹ và Đan Mạch liên quan đến Greenland cho phép Washington xây dựng số lượng căn cứ quân sự "cần thiết" nhiều nhất có thể tại vùng lãnh thổ này.