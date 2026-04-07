Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích NATO "hổ giấy," nhắc lại yêu sách Greenland

AFP đưa tin ngày 6/4, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến ở Iran đồng thời nhắc lại mong muốn sáp nhập Greenland.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trước chuyến thăm của Tổng thư ký liên minh quân sự này, ông Mark Rutte, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Ông Trump cho hay: "Nhìn xem, chúng tôi đã đến với NATO. Tôi đã không yêu cầu một cách quá gay gắt, tôi chỉ nói rằng: 'Này, nếu các bạn muốn giúp đỡ thì thật tuyệt'."

Ông Trump cho biết ông đã nhận được câu trả lời: "Không, không, không, chúng tôi sẽ không giúp," dù không nêu rõ đã nói chuyện với ai. Ông nói thêm rằng các thành viên NATO "thực sự đã cố tình không giúp đỡ."

Tổng thống Mỹ tuyên bố liên minh này "là một con hổ giấy" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin "không hề lo sợ."

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người được ông Trump gọi là "một người tuyệt vời," dự kiến sẽ tới Washington trong tuần này. Những tuyên bố này đánh dấu sự rạn nứt mới nhất giữa ông Trump và liên minh.

Ông Trump không giấu giếm ý định sáp nhập Greenland - vùng lãnh thổ do Đan Mạch, một đồng minh NATO, kiểm soát - vốn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ liên minh.

Khi thảo luận về sự không hài lòng với NATO, ông Trump nói: "Nếu các bạn muốn biết sự thật, tất cả bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn Greenland. Họ không muốn đưa nó cho chúng tôi. Và tôi đã nói: 'Tạm biệt'."

Ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh truyền thống khác ngoài NATO bao gồm Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản vì đã không hỗ trợ trong cuộc chiến ở Iran.

Ngược lại, ông khen ngợi các quốc gia vùng Vịnh bao gồm Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất vì sự ủng hộ của họ trong suốt cuộc xung đột./.

Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt thông báo từ chức Bà Vivian Motzfeldt từng là nhân vật trung tâm trong các cuộc hội đàm quan trọng với Washington sau những đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump về việc sáp nhập vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.