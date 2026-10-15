Đến Quảng Ngãi, chiêm bái tượng Phật Quan Âm cao nhất Việt Nam

Tọa lạc trên núi Thiên Mã, chùa Minh Đức (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) gây ấn tượng với tượng Phật Quan Âm cao 125m, cùng quần thể kiến trúc tâm linh quy mô lớn.

Là trung tâm của Quần thể Văn hóa Tâm linh Thiên Mã, chùa Minh Đức không chỉ là điểm nhấn giữa cảnh quan núi non mà còn mở ra không gian chiêm bái, vãn cảnh và tìm về sự an yên cho du khách.

Tượng Phật Quan Âm vươn cao giữa mây trời

Trước đây, Thiên Mã không có chùa như những ngọn như núi khác, nên không khí thường tĩnh lặng. Đến năm 2018, Hòa thượng Thích Tâm Vị, người quê Quảng Ngãi đang trụ trì hai ngôi chùa lớn tại tỉnh Lâm Đồng gồm chùa Linh Phước (Chùa ve chai), chùa Linh Ẩn, đã đầu tư xây dựng Quần thể Văn hóa tâm linh Thiên Mã trên núi.

Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2020 trên diện tích gần 90ha, chùa Minh Đức nằm trên núi Thiên Mã, một trong ba ngọn núi nổi tiếng của Quảng Ngãi, bên cạnh Thiên Ấn và Thiên Bút.

Điểm nhấn nổi bật nhất của quần thể là tượng Phật Quan Âm cao 125m, cao nhất Việt Nam khi vượt qua các bức tượng ở núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72m và ở chùa Linh Ẩn (Lâm Đồng) cao 71m.

Tượng Phật Quan Âm cao 125m, cao nhất Việt Nam khi vượt qua các bức tượng ở núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 72m và ở chùa Linh Ẩn (Lâm Đồng) cao 71m. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Tượng được xây dựng bằng bêtông cốt thép, với kết cấu gồm 25 tầng bên trong và hệ thống thang máy phục vụ việc tham quan. Từ tầng 11, các cửa sổ mở ra bốn hướng, giúp du khách ngắm nhìn biển cả, làng mạc, đồng ruộng và cảnh quan vùng quê Quảng Ngãi từ trên cao.

Với dáng đứng uy nghi giữa núi trời, gương mặt hiền hòa và ánh mắt hướng xuống nhân gian, tượng Phật Quan Âm mang ý nghĩa biểu trưng cho lòng từ bi, sự che chở và tinh thần hướng thiện.

Dưới chân tượng Quan Âm là cụm tượng đàn ngựa, tạo điểm nhấn cho không gian quảng trường chùa Minh Đức. Trong văn hóa Phật giáo, hình tượng ngựa gắn với tinh thần tinh tấn, bền bỉ trên hành trình tu tập, thường được nhắc đến qua tích ngựa Kiền Trắc trong Phật sử.

Sự kết hợp giữa Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã, cầu Cổ Lũy và sông Trà Khúc đã tạo nên một trục cảnh quan ấn tượng ở cửa biển. Nhờ chiều cao nổi bật, tượng Quan Âm tạo nên dấu ấn thị giác nổi bật khi có thể thấy từ bán kính hàng chục km, đặc biệt khi di chuyển trên các tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc hai bờ sông.

Chánh điện quy mô lớn với nhiều dấu ấn kiến trúc Phật giáo

Nằm bên cạnh tượng Phật Quan Âm là khu chánh điện của chùa Minh Đức có diện tích gần 12.000m², điểm cao nhất đạt 51m. Không gian được bố trí thành nhiều khu vực như Tiền Sảnh, Đại Hùng Bảo Điện, Đông Điện, Tây Điện, Tháp Chuông, Tháp Trống và các lầu kinh, tạo nên quần thể kiến trúc Phật giáo bề thế giữa núi Thiên Mã.

Nổi bật trong chánh điện là Đại Hùng Bảo Điện với ba pho tượng Phật cao 21m, gồm Phật Thích Ca ở vị trí trung tâm, Phật Dược Sư và Phật A Di Đà ở hai bên. Các bức phù điêu trên tường phía Đông và phía Tây tái hiện những câu chuyện về cuộc đời, giáo lý của Đức Phật, góp phần tạo nên không gian chiêm bái mang đậm dấu ấn Phật giáo.

Bao quanh chánh điện là hệ thống lan can dài hơn 1.000m, mở ra không gian rộng thoáng để du khách tản bộ và ngắm cảnh.

Từ chùa Minh Đức, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng dòng sông Trà Khúc giao hòa với biển ở Cửa Đại, nhìn hướng ra biển xanh, đảo Lý Sơn phía xa cùng những cánh đồng, làng mạc thanh bình.

Nhìn xuống bên dưới là cầu Cổ Lũy hiện đại bắc qua sông, cùng với hình ảnh những con thuyền xuôi ngược trên mặt nước, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng, là điểm nhấn đặc biệt cho chuyến hành hương, tham quan của du khách.

Không gian thanh tịnh giữa núi non Quảng Ngãi

Với dáng đứng uy nghi giữa núi trời, gương mặt hiền hòa và ánh mắt hướng xuống nhân gian, tượng Phật Quan Âm mang ý nghĩa biểu trưng cho lòng từ bi, sự che chở và tinh thần hướng thiện. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Bên cạnh các công trình kiến trúc quy mô lớn, khuôn viên chùa Minh Đức còn có vườn thư pháp, mang đến không gian tĩnh lặng cho những người muốn tìm hiểu văn hóa và suy ngẫm về triết lý sống.

Những tác phẩm thư pháp với thông điệp về đạo lý nhà Phật và nhân sinh góp phần tạo nên nét riêng cho khuôn viên chùa. Giữa cảnh quan núi non rộng mở, không gian này đem lại cảm giác thư thái, giúp du khách tạm rời nhịp sống thường nhật để tìm sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Với tượng Phật Quan Âm cao 125m, khu chánh điện đồ sộ cùng nhiều không gian văn hóa, tâm linh, chùa Minh Đức là điểm đến đáng chú ý khi khám phá Quảng Ngãi. Sự kết hợp giữa kiến trúc Phật giáo và cảnh quan thiên nhiên tạo nên sức hút riêng cho công trình trên núi Thiên Mã, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tham quan của du khách khi đến với vùng đất miền Trung.

Trong nhiều năm qua, du lịch Quảng Ngãi chủ yếu dựa vào các điểm đến như đảo Lý Sơn, Măng Đen và bãi biển Mỹ Khê. Quần thể Văn hóa Du lịch Thiên Mã với tượng Phật Quan Âm được kỳ vọng tạo ra trục du lịch mới kết nối biển-đảo-tâm linh./.

Chùa Thái Lạc-nơi lưu giữ tinh hoa nghệ thuật chạm khắc gỗ thời Trần Gìn giữ chùa Thái Lạc là bảo vệ các cấu kiện gỗ đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, là lưu giữ ký ức văn hóa để những giá trị do cha ông tạo dựng tiếp tục được nhận diện, trao truyền cho các thế hệ mai sau.