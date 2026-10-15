Bản tin 60s ngày 15/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đại diện thương hiệu “Ăn cùng Bà Tuyết” nói gì về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật Bản?

Hà Nội khẩn trương rà soát, đề xuất dịch chuyển cây hoa sữa.

Ô tô rơi xuống hố cáp ngầm, mắc kẹt tại công trường ở Hà Nội.

Miền Trung, Nam Bộ mưa kéo dài, dự báo sắp có đợt mưa mới.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất lập vùng phát thải thấp từ năm 2028.

Mỹ và Israel thảo luận phương án không kích mới nhằm vào Iran?

MI5 cảnh báo đe dọa an ninh gia tăng do AI.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Houthi tìm cách đẩy giá dầu trước bầu cử Mỹ./.