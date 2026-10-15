Thị trường

Đại diện thương hiệu “Ăn cùng Bà Tuyết” nói gì về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật Bản?

Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thông báo tiêu hủy 25,9kg hàng hóa vi phạm quy định nhập khẩu. Trong danh sách có sản phẩm “Chân gà Bà Tuyết - rút xương” xuất xứ Việt Nam.

Theo dõi VietnamPlus
Đại diện thương hiệu “Ăn cùng Bà Tuyết” nói gì về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật Bản?
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 15/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Đại diện thương hiệu “Ăn cùng Bà Tuyết” nói gì về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật Bản?

Hà Nội khẩn trương rà soát, đề xuất dịch chuyển cây hoa sữa.

Ô tô rơi xuống hố cáp ngầm, mắc kẹt tại công trường ở Hà Nội.

Miền Trung, Nam Bộ mưa kéo dài, dự báo sắp có đợt mưa mới.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất lập vùng phát thải thấp từ năm 2028.

Mỹ và Israel thảo luận phương án không kích mới nhằm vào Iran?

MI5 cảnh báo đe dọa an ninh gia tăng do AI.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Houthi tìm cách đẩy giá dầu trước bầu cử Mỹ./.

(Vietnam+)
#hoa sữa #mùa thu #ăn cùng bà tuyết

Podcast mới nhất