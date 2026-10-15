Giá vàng miếng SJC đi ngang, giữ ngưỡng 143,3 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (15/10), giá vàng SJC đi ngang, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 4 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua. Tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, vàng SJC giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 139,8-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng đi ngang, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng, hiện đang giao dịch ở ngưỡng 139,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức từ 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.147 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.642 đồng/USD, giảm 4 đồng so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.680-26.090 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng/USD so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.710-26.090 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng/USD; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.651-26.096 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 21 đồng/USD.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.680-26.070 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động./.

Giá vàng trong nước giảm, SJC về ngưỡng 143,3 triệu đồng mỗi lượng Cùng xu hướng với thế giới, giá vàng trong nước sáng 14/10 giảm từ 500.000-1.000.000 đồng/lượng. Vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.